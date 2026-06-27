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歌王蕭煌奇今（27）日以台語專輯《做一個惜情軟心的人》勇奪金曲獎37屆「最佳台語專輯獎」，繼稍早摘下「最佳台語男歌手獎」後，再度抱回一座獎座，成為本屆典禮的大贏家之一。蕭煌奇上台領獎時，先感謝評審肯定，也特別向一路合作的夥伴致謝。他表示：「這張專輯我要特別感謝我的老師武雄老師，跟我一起在這張專輯裡面打拚。」他也提到，專輯從編曲、作詞、作曲到製作等各個環節，都有許多朋友幫忙完成。不過蕭煌奇也幽默笑說，因為要感謝的人太多，「很多幫我忙的人，不管是編曲、作詞作曲，很多環節的朋友，我記不起來，我比較會記歌詞。」他笑說會再把感謝名單整理好，並在臉書向所有合作夥伴致謝。除了雙喜臨門之外，蕭煌奇也把握機會替即將到來的小巨蛋演唱會宣傳，表示自己近期將舉辦兩場演唱會，「一場秒殺，一場還在賣，希望大家9月18、19日來看我的演唱會，我是蕭煌奇。」幽默發言也讓全場笑聲不斷。