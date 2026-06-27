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全台最會保養的台語歌后孫淑媚，今（27）日晚站上金曲獎舞台，一連送上《秘密情人》、《媽媽你無對我講》、《Catch me》等表演，不只在小巨蛋吊鋼絲懸空，還發射無數飛盤給台下，笑翻網友：「好像安室奈美惠在唱台語的感覺！」今晚頒發完「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」之後，第16屆金曲獎「台語女歌后」孫淑媚突然現身在空中，她穿著如火紅玫瑰的禮服坐在大大M字舞台上，深情帶來1995年出道時推出的作品《秘密情人》以及《媽媽你無對我講》。孫淑媚在空中飛來飛去，後來繞回主舞台，迅速換裝後送上《Catch me》，觀眾全驚呆喊：「安室奈美惠在唱台語的感覺」、「台版蔡依林」、「Jennie來了」、「身材保養很好」。扯的是，這首歌裡穿插台語、英文2種語言，台式Rap也讓看直播的歌迷直呼「滿屌的」；下台前，她跟舞者們一起射出螢光飛盤，整體視覺很像AI畫面，相當壯觀。今年45歲的孫淑媚，是出道超過30年的資深歌手、演員，去年（2025）出演《陽光女子合唱團》獄友黃珮瀅深受影迷喜愛迅速爆紅；今年5月現身棒球場擔任開球嘉賓時，彷彿18歲的逆齡美貌又再度掀起超高討論，孫淑媚之後坦言有打音波、拍照也會套濾鏡，相當誠實。