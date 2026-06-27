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已故音樂人屠穎獲頒金曲獎特別貢獻獎，他去年11月1日在中國廣州健身房跑步時，因跌倒撞到頭，導致顱內出血過世，享年62歲。消息爆出時震驚樂壇，當時他的粉絲還發起捐款，希望能將他的遺體透過包機運回台灣，不過最終仍在當地直接火化。今（27）晚屠穎的照片出現在金曲獎上，台下音樂人都哭成一片。屠穎去年11月初在廣州飯店健身房跑步機上跌倒離世，當天早晨他才在社群宣傳齊豫巡迴演唱會，想不到過一陣子人就離開了，他生前曾和許多藝人合作，創造出張學友〈情書〉、張信哲〈過火〉、王菲〈天空〉、辛曉琪〈味道〉及楊丞琳〈曖昧〉等經典歌曲，是華語歌壇中不可或缺的重要推手。他編譯超過3千首的作品，是90年代華語流行音樂的重要推手，擅長流行與抒情曲風，音樂風格細膩且具層次感。他曾與動力火車、張信哲、張學友、楊丞琳等多位歌手合作，曾合作藝人橫跨半個演藝圈。