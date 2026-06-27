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陳嫺靜奪金曲最佳新人獎！一票人喊「聽不懂」 歌迷解答強項

▲陳嫺靜今（27）晚在第37屆金曲獎頒獎典禮中，奪下最佳新人獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

台灣饒舌女歌手陳嫺靜在今（27）晚拿下第37屆金曲獎最佳新人，致詞完之後在典禮表演獻唱新專輯歌曲〈New notes〉，優異表現被許多網友封為「台灣怪奇比莉」。不過由於陳嫺靜的特色鮮明、曲風新穎，因此也有不少人直呼：「聽不懂」、「摸不著頭緒」。對此，有歌迷出面解釋，陳嫺靜的優勢在於聲線細膩特殊、歌曲獲得年輕世代共鳴，是新生代的寶藏歌手，拿下本屆金曲獎最佳新人並不意外。一名網友稍早在Threads上發文，表示看到陳嫺靜奪得金曲獎最佳新人後的表演，覺得曲風非常奇妙，雖然是饒舌，但卻聽得一頭霧水，不禁直呼：「姐姐我摸不太著頭緒，饒舌我也不陌生呀。」不少網友也直言：「不看字幕，我真的聽不懂在唱什麼，但曲風是好聽。」對此，許多粉絲指出，陳嫺靜的優勢在於細膩多變的聲線以及易產生共感的歌詞，新流派曲風更是一大特色，不少人將她譽為「早期范曉萱」。尤其新專輯歌曲〈Wui〉唱出了現代人孤獨與徬徨的心聲，讓許多歌迷在深夜聽了反覆落淚，前陣子才在Threads掀起一股熱潮，這次奪得金曲獎最佳新人，絕對是實至名歸。不少新舊歌迷非常替陳嫺靜得獎感到開心，也紛紛留言大讚，「在這領域來說，陳真的是天才了」、「她本來就很強了，只是聽爵士饒舌的很少」、「聲線好特別，好有質感」、「我覺得是新世代音樂裡缺少的元素，獲獎是實至名歸」、「聲音很乾淨，希望可以一直維持下去」、「唱腔太特別了，非常有記憶點」、「終於被大眾發現她這個寶藏了，最愛陳嫺靜了」。也有人表示，或許是因為陳嫺靜現場演唱很緊張，因此有些小失常，但瑕不掩瑜，「感覺她很緊張，她很棒了」、「第一次看她這麼緊張，給她機會去聽聽其他場吧」、「她看起來超緊張，但是拍子還是很穩」、「每屆新人獎的新人表演都是很緊張的」。