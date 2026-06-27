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模糊的協議內容

目前3條航道互相競爭

美國總統川普（Donald Trump）26日指控伊朗在荷姆茲海峽襲擊貨輪的行為，是對美伊停火協議的「愚蠢違反」，隨後，美國中央司令部對伊朗多個目標發動襲擊，伊朗也報復性反擊了美軍位於巴林的基地，雙方摩擦再度升溫。對此，《CNN》報導指出目前荷姆茲海峽出現3條截然不同的船舶航線，雖然美伊已經簽署協議，但實際情況還是相當混亂。目前看來美伊雖然再度交火，但是雙方但展現出一定程度的克制，一位美國官員告訴《CNN》，美軍的空襲並不意味著大規模作戰行動的恢復，而伊朗在襲擊巴林美軍基地後，則發聲表示這是應對美國違反停火協議的報復。美伊簽署的協議規定，伊朗將「盡最大努力」確保商船安全通過荷姆茲海峽。然而，這對伊朗而言並不意味著放棄對荷姆茲海峽的控制權。協議中一條措辭含糊的條款聲稱，伊朗和阿曼將共同討論確定該水道的「未來管理權」，這實際上賦予了德黑蘭在管理方面的角色。隨著與美國的談判繼續進行，週四的襲擊表明伊朗打算在荷姆茲海峽強加施行自己的規則，控制船隻何時何地可以通行。伊朗革命衛隊譴責未經德黑蘭批准的航線「不可接受」、「極其危險」，並敦促所有船隻必須與伊朗協調，才能確保安全通行。如今在荷姆茲海峽出現了3條截然不同的船舶航線，不同的主管部門競相組織數十艘船舶通過這條僅21英里寬的水道。一條南部航線途經阿曼附近海域；第二條航線穿越海峽中部；第三條航線則位於更北處，由伊朗控制。這使得船舶營運商面臨艱難的選擇，必須決定走哪條航線。航運顧問公司「海事風險」（Marisks）的執行長曼尼亞提斯（Dimitris Maniatis）表示，「所有這些都讓在這些水域安全航行變得非常混亂，目前的環境極其危險」。航運公司直言，相互競爭的通道讓他們感到困惑，伊朗和美國達並未在水路上體現共識，如果船隻選擇通過非伊朗航線，恐面臨被攻擊的風險。如果遵從伊朗革命衛隊的要求，使用伊朗航線，又要擔心未來將面臨來自西方制裁的風險。曼尼亞提斯表示，「川普政府之前宣布，任何向伊朗當局支付的通行費都可能成為之後被美國制裁的理由，因此航運業者相當謹慎」。Kpler首席運費分析師賴特（Matt Wright）認為，目前現況清楚地表明，「我們只是處於60天的停火期，而不是荷姆茲海峽能夠重新開放的保證」。但賴特也樂觀表示，現在至少是一個開端，美國與伊朗終究會討論出荷姆茲海峽新的政治現實。