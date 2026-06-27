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吳蓓雅出道16年今晚（27日）首度奪下台語歌后，打敗鄭宜農、陳怡婷、秀蘭瑪雅、白冰冰等強敵，她一上台便激動落淚，更嗨喊：「今天開始可以叫我歌后了。」事實上，過去沒有唱片公司的她，經濟一度陷入困境，曾積欠15萬房租，幸好房東是配樂公司老闆，讓她能以工作的方式繳房租，如今得到金曲獎，吳蓓雅直呼獎金夠付半年的房租了！吳蓓雅以台語專輯《離婚初體驗》奪下台語歌后，選擇以自身離婚經驗為靈感，她坦言上一張專輯是寫爸爸過世，這張是寫離婚。吳蓓雅表示離婚後一度與前夫的關係鬧得很僵，但入圍後對方有傳訊息給她，兩人也終於破冰。至於雙方有沒有可能復合？吳蓓雅回答：「不可能！我通常是不會跟前任聯繫的。」今晚獲得獎項，吳蓓雅難掩喜悅，直呼：「朋友啊我拿到了！」她提到小時候就知道自己有才情，「長大後才知道我是一個這麼拚命的人。」並興奮喊道今天開始可以叫我歌后了。不過，吳蓓雅的音樂路並沒有很順遂，出道16年一直是獨立歌手、沒有唱片公司，經濟狀況也出現困難，最高曾積欠15萬的房租，成為歌后的她，開心表示獎金夠付半年的房租，她也十分感謝好友及工作夥伴在她有困難時伸出的援手。被問到是否跟師父陳昇借過錢？吳蓓雅透露，結婚時昇哥包很大包的禮金，離婚的時候他問：「什麼時候要還我？」讓她哭笑不得，但強調陳昇真的非常照顧她。