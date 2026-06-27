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▲蕭煌奇（如圖）透露老婆在出門前特別叮嚀他：「你一定要得獎喔老公。」（圖／NOWNEWS攝影中心）

蕭煌奇今（27）日以台語專輯《做一個惜情軟心的人》，拿下人生第5座台語歌王，接著又再度獲得「最佳台語專輯獎」，連得兩獎讓他直呼：「真的很感動，有想哭的感覺。」受訪時，蕭煌奇也放閃老婆，秀出配戴價值一千萬元的鑽戒，甜蜜表示：「如果我今年的演出有超過這個鑽戒的價錢就買這個犒賞老婆。」之後又改口如果賣掉手上的股票就買得起。蕭煌奇今晚一口氣抱回台語歌王、最佳台語專輯獎，受訪時他感性表示，這個獎項真的非常不容易拿，「每屆都有優秀的人，謝謝大家給我這麼多鼓勵。」讓他能無後顧之憂，相信自己在這條音樂路上的方向是對的。拿下人生第5座台語歌王，蕭煌奇謙虛表示：「今年誰比較好運就誰上去 。」更自嘲看不到得獎名單，認為自己很幸運，音樂是評審喜歡的，但大家的音樂都很棒。此外，蕭煌奇透露老婆在出門前特別叮嚀他：「你一定要得獎喔老公。」甜蜜表示對方就是他的幸運物：「自從我娶她當老婆之後，運途越來越好，你看這就可以證明。」被問到要如何犒賞老婆？蕭煌奇秀出價值千萬的鑽戒，幽默回答：「如果我今年的演出有超過這個鑽戒的價錢就買這個犒賞老婆。」之後又改口如果賣掉手上的股票就能買得起，霸氣喊：「1000萬沒問題啊！」寵妻無極限。