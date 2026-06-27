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▲金曲獎在台上突放Hebe與袁惟仁昔日合唱的VCR，瞬間讓台下哭成一片淚海。（圖／YouTube@金曲獎）

歌手田馥甄擔任今（27）日晚間在第37屆金曲獎表演嘉賓，演唱恩師、已故音樂人袁惟仁創作的多首經典歌曲向恩師致敬，一連演唱范曉萱〈消失〉、王菲〈旋木〉、陶晶瑩〈離開我〉及鄭秀文〈缺席〉等歌曲，催淚演出感動全場。袁惟仁前妻陸元琪稍早才表示，自己會守在電視機前等待這段表演，演出結束後，她也在社群發文，字字句句都流露對袁惟仁的思念。陸元琪表示，自己特地放下手邊工作，坐在電腦前等待田馥甄的致敬演出，沒想到聽著一首首熟悉的旋律，才驚覺袁惟仁過去寫下的歌詞，竟彷彿早已預知她如今的心情。她引用〈缺席〉、〈離開我〉等歌詞，感嘆每一句都深深觸動自己，「原來祢生前的天線比我還有靈性，當年祢認識我之前與之後寫的歌詞，怎麼都預知地寫下了現在我的心情。」陸元琪更隔空向袁惟仁喊話：「Hey，我的考官。」她提到，袁惟仁最疼愛的女兒當天也在金曲獎現場，「我猜她看到這段，應該哭到不行了吧……她很想把拔。」陸元琪也希望袁惟仁能在另一個世界繼續守護女兒，「如果可以的話，請祢好好保護她。」最後，她感謝袁惟仁留下無數經典作品，「祢的作品真棒，謝謝祢留下了這麼多無價的歌曲，讓我們隨時都能感覺到……祢都在。」最後也勉勵自己，「還活著的我，繼續努力工作。」