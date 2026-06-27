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Lulu（黃路梓茵）和許哲珮受邀頒發第37屆金曲獎年度歌曲獎，入圍的有張惠妹、蔡依林、A-Lin等，Lulu在台上出賣A-Lin，播放出在台下A-Lin傳給她的語音訊息，「妳給我好好頒啊，不要意氣用事頒給蔡依林。」後來果真獎落A-Lin，讓蔡依林只有在台下乾笑的份。A-Lin本屆不僅是主持人，歌曲〈幸福在歌唱〉入圍年度歌曲獎，她換上一席銀色亮片禮服坐在台下，換Lulu上台頒獎，Lulu抱怨自己的歌曲報名了卻沒入圍，本來想好好主持，結果工作還被A-Lin搶走，當場出賣她，播放出在台下A-Lin傳給她的語音訊息，「我那個獎妳好好頒啊，不要意氣用事頒給蔡依林啊！」讓全場笑翻。Lulu還說，「真的要慎選朋友，沒想過我會出賣妳吧！」隨後公開得獎者，Lulu止不住嘴笑意，唸出好友A-Lin的名字，讓蔡依林在台下只能無奈乾笑，A-Lin不改幽默本色，一上台就說衣服真的太緊，要把90秒的時間留給團隊，自己在後面捧腹大笑，一方面開心，一方面是擔心肚子要爆開，最後說，「評審你們很有眼光！」被觀眾說超級可愛。