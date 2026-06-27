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金曲獎大獎之一的「年度歌曲」稍早正式頒發，由電影《陽光女子合唱團》的主題曲〈幸福在歌唱〉拿下，演唱者A-Lin一唱台就說：「我真的覺得齁，我的塑身腰真的很緊.....」幽默風格又笑翻全場萬名觀眾。A-Lin今晚是主持人，也是「年度歌曲」入圍者，她主持告一段落後就立刻入座入圍者席，相當忙碌，事前還錄音給頒獎人Lulu說：「妳不要意氣用事頒發給蔡依林喔！」好在最終得獎者是搬給她，A-Lin也不敢相信的摀臉，隨後走去抱抱勁敵蔡依林。A-Lin一上台第一句竟是說：「我真的覺得齁，我的塑身腰真的很緊.....」然後把麥克風先讓給製作人陳建騏，她躲在後麵狂喬塑身腰。陳建騏則說：「謝謝評審 ，謝謝製作團隊，包括當然很重要的主唱A-Lin，然後有我們的作詞，也是陽光女子合唱團的導演孝謙，以及我們的作曲李方睿老師。這個歌可以拿到年度歌曲獎，對我們來說當然是非常意義重大，而我覺得意義更大的是，這首歌可以帶給大家非常溫暖的感受，能夠讓這個有250萬人進電影院去看這個電影 ，然後帶著幸福的感受回家。我覺得這才是這首歌最重要的一個意義，謝謝大家，謝謝今天喜歡音樂的大家。作詞林孝謙謝謝大家把愛傳遞出去，作曲李方睿澤謝謝家人，「我的兄弟們，我的朋友，我的老師們，然後感謝我的老婆，感謝我的兒子、感謝我的父母、謝謝A-Lin、謝謝導演林少孝謙、製作人陳建騏，以及為這首歌付出所有的夥伴們，感謝，謝謝音樂 。」壓軸的A-Lin則是因為感言時間只有90秒，最後說了句「謝謝金曲獎的評審們 ，你們的眼光是對的，謝謝！」〈幸福在歌唱〉是電影《陽光女子合唱團》的主題曲，由導演林孝謙填詞，為電影量身打造，交由A-Lin深情演繹，唱出人情的溫暖與厚度。製作人陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」作為歌曲的主軸核心，他形容在音域橫跨16度，配唱的時候必須仔細處理每個音符的共鳴，在真假音中選擇最適切的情感表達，因為幸福在歌唱，必須讓A-Lin成為幸福。在錄音前，A-Lin當時還未看過完整電影，僅先看了電影中合唱團的片段畫面，就讓她迅速感動潰堤，一直記得這個畫面的 A-Lin，帶著被畫面與角色觸動的情緒走進錄音間，錄音過程很快就掉進歌曲狀態裡。