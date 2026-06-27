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蔡依林相隔19年再拿金曲歌后 謝謝一路的噪音助攻自己

蔡依林完整得獎感言：

蔡依林《Pleasure》介紹 寫想唱的歌、說想說的話

本屆金曲獎最大獎之一的「最佳華語女歌手獎」由大熱門蔡依林（JOLIN）拿下，這是她睽違19年再拿到歌后，也是她此生第2座女歌手獎，天后一上台感謝評審、工作團隊、死忠的骨灰級歌迷，也謝謝這一路上的批評聲，「我會把這些噪聲當作畫筆一樣，創作下一個屬於我自己的風景 ，謝謝大家」。蔡依林曾在2007年第18屆金曲獎上奪后，今晚再一次站上金曲獎舞臺，坦言與上一次相比，緊張感減少了許多，「因為我真的看到非常非常多優秀的音樂人，我覺得我還有非常多可以再努力的地方，然後非常謝謝所有的革命，今天到場為我祈慶」。蔡依林覺得她的表演就像不斷在打的草稿，從每一次每一次的表演，可以自由的把自己的信念、選擇，以及價值觀放在我表演裡頭，然後再被歌迷牢牢的記住，「然後他們帶回家，在某一天想起他們，也可以很有力量，我覺得這支撐我的表演到現在，對我來說是非常重要的」。蔡依林再一次謝謝金曲獎的評審，說《Pleasure》這張專輯對她而言，是在歌手生涯中最重要的一張，「給了我一個我完全沒有想到的獎座 ，然後謝謝我的音樂製作團隊、陳星翰。」她也感謝背後聽著她天馬行空的經紀公司凌時差夥伴、一路的貴人、死忠的骨灰級粉絲，「即便這一路有非常多的噪聲 ，我都會勉勵我自己，把這些噪聲當作畫筆一樣，創作下一個屬於我自己的風景 ，謝謝大家」。再一次再站上這個金曲獎舞臺，其實比起上一次真的減少我們非常多緊張，的因為我真的看到非常非常多優秀的音樂人我覺得我還有非常多可以在努力的地方，然後非常謝謝所有的革命，今天到場為我祈慶。我覺得我的表演就很像我不斷的在打草稿，從每一次每一次的表演，我可以自由的把我的信念、我的選擇，以及的價值觀放在我的表演裡頭，然後被歌迷牢牢的記住，然後他們帶回家，在某一天想起他們也可以有力量，我覺得這支撐我的表演到現在，對我來說是非常重要的。再一次謝謝金曲獎的評審，把這張專輯對我而言是....我自己在歌手生涯最重要的一張專輯，給了我一個...啊....我完全沒有想到的獎座 ，然後謝謝我的音樂製作團隊、陳星翰，以及所有的音樂製作、錄音帶，我最想拿的，所有的....所有在我背後，聽著我天馬行空的凌時差的經濟夥伴們，然後謝謝所有一路的貴人 ，還有我的骨灰粉啊。即便這一路有非常多的噪聲 ，我都會勉勵我自己把這些噪聲當作畫筆一樣，創作下一個屬於我自己的風景 ，謝謝大家。蔡依林的專輯《Pleasure》完整13首作品，是以她的生命歷程為出發，記錄她由內而外的自我探索之旅，從性、慾望與本能的探問，到女性視角下的覺醒與力量表達，融合古典、R&B、電子與當代等多元音樂風格，深入潛意識與社會現實，完成了一張以「愉悅」為本質的概念專輯。蔡依林坦言，寫歌對她而言是放鬆、奔放的過程，「唱我想唱的東西、寫我想寫的東西，在寫我要的劇本、概念等等，那都是很free的，創作是很原始的材料，要製作出屬於自己口味的菜，後面這段過程對我來說很新鮮、很新穎！」不僅如此，這也是蔡依林第一次擔任製作人，在演唱者與製作者之間來回拉扯，有時候會反問自己「到底在唱什麼」，有時候唱一唱聲音就啞了，或是太做作了，她就會逼自己重來，笑說更體會到製作人的辛苦了。