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從選秀節目《未來少女》成團出道的「GENBLUE幻藍小熊」今（27）晚拿下金曲獎最佳演唱組合獎，6位成員Ayeon、XXIN、Yuan、Lili、Ayako，以及年紀才16歲的Nico在台上哽咽落淚，因為他們所屬的天空娛樂，在她們還沒出道時，就斥資上億，請來待過韓國四大娛樂公司HYBE、JYP、 YG、 SM旗下的名師替他們培訓，其中團員XXIN在訓練期間不僅狂瘦8公斤，名師們祭出的「鐵血酷刑」更是讓她身體吃不消，還因此舊傷復發，緊急返台就醫加復健。幻藍小熊（GENBLUE）是台灣天空娛樂旗下的女子音樂組合，她們最初在 2023 年台灣大型女團選秀節目《未來少女》中發跡，憑藉強大的歌舞實力在節目中勇奪冠軍，團名含義是由「Generation」及「Blue」組成，寓意就像藍天和大海一樣無限可能，代表著「勇氣」的藍水晶，Z世代少女的Teen crush，展現自信心與強烈意志。她們最驚人的里程碑，是在 2024 年勇敢進軍南韓，挺過高壓的韓式練習生特訓後成功在韓國正式出道，對於體態及體重要求甚高的老師們，祭出的第一關即是「體重要比前一天瘦」，讓女孩們一早就量體重，只要自己體重持平或是比前一天胖，就要她們跳繩跳到比昨天瘦為止，每天一進公司就是跳繩，讓每個團員一個多月下來平均體重都瘦了5公斤，團員XXIN更一口氣瘦了8公斤。每天周而復始的練舞、操體能，讓每位團員都操成傷兵，不是感冒發燒，不然就是操到腿軟沒力氣，其中XXIN因為練舞關係導致椎間盤突出舊傷復發，加上雙腳跳舞施力點錯誤而讓肌腱受傷，前陣子還緊急返台就醫外加做復健。不過她們也成為台灣史上首個登上韓國打歌舞台（如《THE SHOW》、《Music Bank》）的台灣女團。今年更憑藉韓語迷你專輯《MIRROR》獲得第37屆金曲獎最佳演唱組合獎，就像她們在台上說的，她們不是一群鄰家女孩，而是想把夢做大的叛逆少女，實力早已備受肯定。