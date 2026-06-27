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田馥甄Hebe今（27）日在金曲獎典禮中，演唱恩師袁惟仁生前名作〈缺席〉、〈離開我〉及〈野百合也有春天〉等歌曲，同時現場還播放了十年前，Hebe和袁惟仁一起彈吉他唱歌的影片，不只Hebe本人看到哭，就連許多觀眾也留下了眼淚。表演結束後，袁惟仁兒子袁義在社群透露，影片是爸爸十年前傳給自己的，原本以為自己會永遠珍藏這個影片，不過現在是時候到了公開影像的日子了，「我相信他一定沒有任何遺憾，謝謝你愛的音樂都有被大家記得。」袁義回憶十年前，爸爸傳了和Hebe一起創作音樂的影片給自己，當時父親還開心地向他炫耀，「最近在做一件很屌的事」，沒想到這段影片一存就是整整十年，他坦言，原本以為這段影像會永遠留存在自己的手機裡，直到收到金曲獎邀請時，他幾乎沒有任何猶豫，就決定將影片交給典禮團隊使用。袁義感性表示：「再也想不到比這一刻更適合給大家看到這段影片的時候。」他也特別感謝Hebe、台視以及金曲獎團隊，讓父親能以這樣的方式，再次出現在金曲獎舞台上，「讓老爸的身影用這種方式最後一次在金曲獎上出現。」最後，袁義更感性寫下：「我相信他一定沒有任何遺憾，也不後悔當初把這段影片傳給我。謝謝你愛的音樂都有被大家記得、被大家留下，再一次謝謝金曲37的所有同仁。」