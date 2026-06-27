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▲A-Lin給現場準歌王歌后一人發一杯酒（能量飲料）。（圖／翻攝自GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival YT）

A-Lin在金曲獎現場推著一車娃娃車走下觀眾席，讓大家相當好奇裡面到底放著什麼，沒想到簾子一拉開，裡面居然放著滿滿的酒杯，雖然A-Lin表示那是運動飲料，不過她依然拿起杯子邀請大家乾杯：「敬我們不管誰得獎。」A-Lin先是推著一個莫名奇妙的娃娃車出現並笑著說：「有沒有濃度自己決定，不提倡，但也有能量飲料。」隨後邀請所有歌王歌后入圍者一起舉杯：「敬我們，不管誰得獎都祝福。」讓原本如坐針氈的入圍者們露出笑容。難得準歌王、歌后齊聚一堂，A-Lin當場提議來張大合照：「當主持人也是要做功課，我看到奧斯卡也都會拍巨星合照。」接著舉起自拍棒邀請大家把酒拿出來，「拿起你的小Baby！123！」沒想到拍到一半，她又忍不住自嘲：「等一下，怎麼沒有廣角？我臉很大捏！」自拍結束後，A-Lin趕緊把現場氣氛拉回典禮現場，笑著向所有入圍者說：「重要的時刻，有放鬆一點嗎？」隨後宣布：「歡迎讓你們更緊張的頒獎人！」短短幾句話就讓典禮增添不少笑聲，讓許多網友大讚A-Lin是「超讚主持人。」