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資深女藝人白冰冰今（27）晚現身小巨蛋金曲獎現場，不同於紅毯的白色禮服，典禮時她換上了粉紫色公主禮服，頭戴超大寶石皇冠，華麗造型掀起許多討論，沒想到卻有網友歪樓白冰冰造型和日本IP吉伊卡哇（Chiikawa）撞臉，讓許多粉絲笑瘋直呼：「我也要去買同款！」白冰冰今晚穿著粉紫色深V晚禮服來到現場，頭上還戴著超大寶石皇冠，再加上她平時皮膚就非常白，彷彿就在公主降臨人間一樣，雖然她今晚並沒有得獎，不過典禮中的一舉一動都掀起許多網友關注。白冰冰的公主裝曝光後，許多網友紛紛歪樓，表示冰冰姐造型撞臉公主裝的吉伊卡哇娃娃，不只是晚禮服造型一模一樣，就連皇冠都長得完全一樣，對比照一公開馬上衝上全網熱搜，「讓我把吉伊結成冰」、「吉伊被黑的最慘的一次」、「我覺得比較像牡蠣寶寶」、「留友贊助吉伊提告」、「有一年是觀世冰菩薩。」