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天后蔡依林（Jolin）憑藉專輯《Pleasure》大放異彩，在第37屆金曲獎一舉抱回「最佳華語女歌手獎」、「年度專輯獎」及「演奏類最佳錄音專輯獎」3項大獎，與同樣拿下3座獎項的張震嶽並列本屆最大贏家。蔡依林也將個人金曲獎累積得獎數推進至10座，再度寫下華語樂壇里程碑。蔡依林此次以睽違6年推出的專輯《Pleasure》一口氣入圍9項大獎，成為本屆入圍最大贏家，最終順利奪下最佳華語女歌手、年度專輯及演奏類最佳錄音專輯3項大獎，成績相當亮眼。加上本屆3座獎項後，蔡依林生涯累積已獲得10座金曲獎，再次證明她在華語流行樂壇的代表性地位。回顧蔡依林的金曲紀錄，2007年以《舞孃》首度拿下最佳華語女歌手獎，並以〈今天妳要嫁給我〉奪下年度歌曲獎、觀眾票選最受歡迎女（團體）歌手獎；2013年憑〈大藝術家〉再奪年度歌曲獎；2015年則以《呸》獲得最佳華語專輯獎；2019年《Ugly Beauty》勇奪年度專輯獎，〈玫瑰少年〉則拿下年度歌曲獎。今年《Pleasure》再添最佳華語女歌手、年度專輯及演奏類最佳錄音專輯3座獎項，讓蔡依林金曲累積獎座正式來到10座，也再度締造個人音樂生涯的重要里程碑。