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▲蔡依林（如圖）一口氣獲得「最佳華語女歌手」、「年度專輯獎」以及「演奏錄音專輯獎」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

天后蔡依林憑著專輯《Pleasure》獲得金曲獎3項大獎，成為大贏家，歌后部分更在首輪就勝出，她出席慶功宴時，聽聞消息直呼：「有點驚訝！」認為得獎對她而言比較像是錦上添花。典禮上，看到A-Lin演唱〈Pleasure〉時踩著「欲望之蛇」的逗趣畫面，讓她狂讚：「我覺得A-Lin很適合唱跳，也很辣。」而粉絲也十分關心巡演何時返場大巨蛋，對此蔡依林未否認，低調回應：「有在計劃。」蔡依林一口氣獲得「最佳華語女歌手」、「年度專輯獎」以及「演奏錄音專輯獎」，上台領獎時她一度哽咽，被問到當下想到什麼？蔡依林笑說：「忘記了，上台有很奇怪的感覺，會瞬間忘記。」不過，看到許多粉絲替她尖叫、應援，讓蔡依林看了感動，表示：「站在前方，很多很多人願意相信我，這是非常讓我感動的，我不是一個人把這個東西推給觀眾，在需要幫助的時候，有這麼多人在身邊，我覺得自己很幸運。」歌后部分，蔡依林首輪就獲勝，對此她聽到評選過程時，直呼「有點驚訝！」認為獎項對她來說是錦上添花，「從不相信自己能完成，到真的完成專輯」，對她來說已經是完成一段里程。被問到接下來是否會想休息？蔡依林笑說暫時沒有休假計畫，「等一下喝個幾杯，喝個開心。」此外，蔡依林也透露這幾天都在忙著產出一些東西，還是繼續在創作，讓人期待接下來的作品。蔡依林去年底在大巨蛋開唱，許多粉絲也好奇有沒有機會重返大巨蛋，對此沒有否認，低調回應：「有在計畫。」而昨晚典禮上，A-Lin擔任開場表演時，演唱〈Pleasure〉成功把「欲望之蛇」的意象與自己的作品連結，蔡依林看了笑說：「我覺得很可愛，她說端午節吃胖了，我很榮幸大家把Pleasure跟慾望之蛇做強烈的連結，這對我的專輯是一個印象加分的表演，我也覺得A-Lin很適合唱跳，也很辣。」