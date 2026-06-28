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▲蔡依林（如圖）一口氣入圍金曲獎9項大獎，最後獲得「最佳華語女歌手」、「年度專輯獎」以及「演奏錄音專輯獎」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

華語天后蔡依林憑著專輯《Pleasure》獲得金曲獎3項大獎，成為大贏家，然而首度擔任專輯製作人的她，卻無緣拿獎，敗給中國音樂創作人常石磊。對此，評審團主席黃韻玲解釋 ：「其實常石磊是很厲害的製作人，不只把單依純的聲音人聲，而是當作樂器。」不過，黃韻玲也透露歌后部分，蔡依林在首輪就勝出，十分肯定她這張專輯的表現。蔡依林一口氣入圍金曲獎9項大獎，最後獲得「最佳華語女歌手」、「年度專輯獎」以及「演奏錄音專輯獎」。首度擔任專輯製作人的她，卻擦身獎項，「最佳專輯製作人」頒給常石磊，對此評審團主席黃韻玲解釋 ：「其實常石磊是很厲害的製作人。」把單依純的人聲當作樂器。」雖然蔡依林獲得年度專輯，但評到製作人時，還是會專注在製作人本身是否有定位。此外，對於蔡依林的《PLEASURE》摘下年度專輯獎，但未獲得最佳華語專輯獎，黃韻玲則表示，年度專輯是考慮跨語種作品的完整度、規格設定，「如果是年度獎的話，有點像是所有專輯裡面，我們要選擇一張代表2025年整年度，非常重要的一張，能夠有時代意義、前瞻性的。」黃韻玲受訪時提到，這次評審在蠻多獎項都有共識，像是華語男歌手、華語女歌手都是首輪投票就出爐。而最佳台語女歌手、最佳單曲製作人、最佳客語專輯獎則進入三輪討論，黃韻玲表示台語女歌手獎由鄭宜農跟吳蓓雅進入最終討論，最後由吳蓓雅勝出。