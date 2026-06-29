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揭水蓮養殖細節多 水位過高就會損害

揭水蓮農損每分地恐達10萬元

怒批綠營支持者造謠 令人痛心

賴瑞隆：確實有農損 已聯繫農業部補助、協助處理

高雄近日豪雨造成農損，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩近日赴美濃勘災，關心水蓮受災情形，卻遭支持綠營的網友嘲諷「水蓮本來就種在水裡」。柯志恩痛批相關說法斷章取義、消費農民，試圖讓外界誤以為水蓮不會因豪雨受損。對此，高雄市議員白喬茵也怒嗆綠營支持者造謠，指出水位過高就會造成水蓮農損，且一分地損失最高可達10萬元，呼籲外界停止政治嘲諷，實際了解產業並支持農民。白喬茵27日發文表示，網友可以對專業不了解，但不能對農民不尊重，甚至拿著特定農作物鋪天蓋地誤導國人只為執行政治目的。她去年到美濃實地考察水蓮產業，學到不少農業知識：水質不乾淨不行、水位太高不行、日照太差也不行，就是因為需要非常多的養殖技術與環境細節，所以全國近九成的水蓮，都集中在美濃這個水源保護區生產。其中，「水位」的調節即是水蓮能不能成功長大的關鍵之一。水蓮的根莖、食用莖、葉柄，都泡在水裡沒錯，但是行光合作用的葉片是浮在水面，若水位比葉片高，整株水蓮就會因浮力被連根拔起導致根莖泡爛造成農損。這次豪雨，水蓮田被突如其來的大水淹過去，一分地的損失就可能高達10萬元，背後是整個家庭一整季的心血，也嚴重影響地方產業的根基。結果，綠營側翼卻為了反對前去勘災的柯志恩，開始大肆造謠說水蓮本來就泡在水裡、被大水淹沒很正常，令人非常憤怒且痛心。農民每天蹲在田裡，用經驗和時間換來的心血結晶，竟變成了鍵盤上粗暴又便宜的的兩行網路笑話。希望這些嘴巴總說愛台灣的民進黨人士，有機會一起走進美濃看看並用行動支持水蓮，等到農損恢復後，也可以透過採水蓮親自了解：水裡長大的作物，為什麼也會被大水傷得這麼重！另外，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆對此則表示，水蓮在美濃稱為野蓮，豪雨確實造成農損，民進黨第一時間已勘災並聯繫農業部處理，包括公告全品項補助、協助復原，行政院長卓榮泰也已南下高雄勘災。他強調，高雄近年常面對極端氣候，當務之急是協助農民恢復家園、取得補助並盡速復耕。至於外界質疑柯志恩視察時刻意走在淹水處，賴瑞隆則說，災情發生時他也會到抽水站、滯洪池及淹水區了解狀況，每個人有自己的風格與特色，他尊重、沒有特別評論。