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膠原蛋白吃多久才有效？營養師揭研究：10天改善保濕度、8週皺紋深度下降

膠原蛋白不是直接補到皮膚 足量「小分子活性胜肽」成關鍵

其中有4大生活地雷要特別注意：

1.長期熬夜

睡眠是身體修復的重要時間，長期睡眠不足可能影響膠原蛋白生成與皮膚修復能力。

2.防曬沒做好

紫外線會促進自由基產生，與膠原蛋白分解、皮膚老化有關。

3.高糖飲食

4.抽菸與長期壓力

抽菸及慢性壓力會增加氧化壓力，可能加速膠原蛋白流失與皮膚老化。

藝人孫淑媚日前在社群平台分享自己多年來每天固定補充膠原蛋白保養，引發熱烈討論。有民眾分享長期補充膠原蛋白後，感覺皮膚變得比較透亮，但也有人直言「吃了根本沒感覺」、「甚至開始狂冒痘痘」。營養師表示，生活中有4大地雷讓你即便天天補充，效果也可能大打折扣。「吃膠原蛋白後狂長痘痘」的情況，不少人會出現。對此，營養師吳悦慈分析，目前沒有足夠證據顯示膠原蛋白本身會直接造成痘痘。補充後出現粉刺或痘痘增加，可能與產品中的其他複方成分、個人體質，及近期壓力、睡眠、飲食或荷爾蒙變化等因素有關。營養師建議，補充後若持續發現粉刺、痘痘增加等情況，可暫停使用並觀察是否改善。至於特殊腎臟疾病患者，或正在接受特定疾病治療者，則建議先諮詢醫師或營養師評估後再補充。吳悦慈指出，保健食品不是單一解方，而是幫助日常保養更完整的輔助選擇。若能同時維持營養均衡與健康飲食、規律作息並做好日常保養，更有機會讓補充發揮應有的支持效果。吳悦慈指出，發表於《Journal of Microbiology and Biotechnology（JMB）》的一項研究，納入70名健康成年人，並隨機分配至實驗組與安慰劑組。實驗組每天補充1650毫克特定小分子膠原蛋白胜肽，對照組則服用安慰劑，並在持續追蹤8週後，觀察皮膚保濕度、皺紋、彈性與毛孔等指標變化。補充到第10天，實驗組出現皮膚保濕度提升、彈性增加及眼周皺紋改善的情形。到了第8週，除了眼周、法令紋及頸部皺紋深度下降外，皮膚密度、彈性、保濕度、毛孔狀況及皮脂分泌量也出現顯著改善。甚至在停止補充2週後，多數正面效果仍持續維持，沒有立即反彈。吳悦慈解釋，膠原蛋白並非直接補到皮膚，而是經過消化後分解為小分子胜肽與胺基酸，再由身體吸收利用。部分研究指出，特定小分子膠原蛋白胜肽可能與皮膚纖維母細胞活性相關，進而支持膠原蛋白與玻尿酸合成。因此在產品挑選上，除了留意膠原蛋白來源外，是否含有足量的小分子活性胜肽就顯得非常關鍵。若商品同時添加維生素C、玻尿酸等成分，也可以進一步讓保養補充更完整。不過，吳悅慈提醒，若忽略日常生活中的壞習慣，即便每日補充，效果也可能大打折扣。攝取過多精緻糖類容易產生糖化反應，使膠原蛋白結構受到影響，進一步影響皮膚彈性與緊實度。吳悦慈提醒，保健品的角色是輔助，而非取代均衡飲食與健康生活習慣，選對成分、補充足夠時間，並搭配良好的生活型態，才較有機會發揮應有價值。