網紅蔡阿嘎近日前往日本旅遊時，拿AI圖與日本畫家PK意外引發風波，事後他雖拍片澄清、道歉，但後續又PO影片槓上網友、還流出疑似「嘎哥護衛軍GArmy」群組對話截圖，導致事件持續延燒，網路上發起抵制與蔡阿嘎合作品牌的行動，目前突破12萬人連署。然而，有網友發現該連署網站其實有瑕疵，一旦按下「我要表態」便無法收回，讓不少人傻眼：「被迫表態成功欸。」
蔡阿嘎被抵制連署破12萬人 網揪陷阱：被迫表態成功
蔡阿嘎被炎上後，有台灣網友發起「抵制與蔡阿嘎合作品牌」行動，目前有20多家國內外品牌遭點名要求表態。而活動網站自27日下午上線後，截至目前已有超過12萬人參與，且人數不斷攀升。然而有網友發現該網站出現Bug，表示：「手殘按了一下我要表態，結果按一下就被迫表態成功欸，連取消都無法。」直言這個連署就跟按讚一樣，沒有任何的意義，而且還不能取消。
此外，原PO也在留言區向蔡阿嘎道歉：「蔡阿嘎對不起……我真的沒想到這個網站這麼陽春，按一下跟點讚一樣，但點了就無法收回來了。」部分人則認為「一看就是有特定人士在帶風向」、「這個網站太爛了，可以一直洗人數」、「說真的，表態能幹嘛？」、「老實說他又沒有犯罪，這有什麼好抵制的？」
連署網站非實名制 2天破12萬人表態有貓膩
而記者實際點開網站發現，該抵制蔡阿嘎的連署活動並非實名制，意味著每個人可重複進行連署，且大家只要按下「我要表態」按鈕便無法撤回，即便事後反悔也無濟於事，這也成為連署人數得以在短時間內迅速飆升的主因。而針對蔡阿嘎合作的20多家國內外品牌，目前則尚未有相關回應。
蔡阿嘎AI畫家被炎上 質疑外界刻意截取內容、帶動輿論
回顧整起事件，蔡阿嘎日前赴日本旅遊時，花費約1000日圓請街頭畫師替兒子繪製似顏繪，之後卻發起網路票選，將畫作與AI生成的圖片進行PK，希望網友比較兩者差異。此舉引起不少日本網友質疑「對畫師專業缺乏尊重」，不僅被日媒報導，更遭到許多台灣網友抨擊。面對外界質疑，蔡阿嘎起初發布影片致歉，然而後續又質疑外界刻意截取內容、帶動輿論，嗆聲：「共產紅媒閉嘴啦！」並且網上還流傳「嘎哥護衛軍GArmy」群組對話，要「嘎家軍」針對被惡意扭曲、無限上綱的言論全面反擊，這讓整起風波持續延燒。
▲蔡阿嘎（如圖）拍片回應AI畫家風波，怒批外界斷章取義，更嗆聲：「共產紅媒閉嘴啦！」（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
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蔡阿嘎被炎上後，有台灣網友發起「抵制與蔡阿嘎合作品牌」行動，目前有20多家國內外品牌遭點名要求表態。而活動網站自27日下午上線後，截至目前已有超過12萬人參與，且人數不斷攀升。然而有網友發現該網站出現Bug，表示：「手殘按了一下我要表態，結果按一下就被迫表態成功欸，連取消都無法。」直言這個連署就跟按讚一樣，沒有任何的意義，而且還不能取消。
此外，原PO也在留言區向蔡阿嘎道歉：「蔡阿嘎對不起……我真的沒想到這個網站這麼陽春，按一下跟點讚一樣，但點了就無法收回來了。」部分人則認為「一看就是有特定人士在帶風向」、「這個網站太爛了，可以一直洗人數」、「說真的，表態能幹嘛？」、「老實說他又沒有犯罪，這有什麼好抵制的？」
連署網站非實名制 2天破12萬人表態有貓膩
而記者實際點開網站發現，該抵制蔡阿嘎的連署活動並非實名制，意味著每個人可重複進行連署，且大家只要按下「我要表態」按鈕便無法撤回，即便事後反悔也無濟於事，這也成為連署人數得以在短時間內迅速飆升的主因。而針對蔡阿嘎合作的20多家國內外品牌，目前則尚未有相關回應。
蔡阿嘎AI畫家被炎上 質疑外界刻意截取內容、帶動輿論
回顧整起事件，蔡阿嘎日前赴日本旅遊時，花費約1000日圓請街頭畫師替兒子繪製似顏繪，之後卻發起網路票選，將畫作與AI生成的圖片進行PK，希望網友比較兩者差異。此舉引起不少日本網友質疑「對畫師專業缺乏尊重」，不僅被日媒報導，更遭到許多台灣網友抨擊。面對外界質疑，蔡阿嘎起初發布影片致歉，然而後續又質疑外界刻意截取內容、帶動輿論，嗆聲：「共產紅媒閉嘴啦！」並且網上還流傳「嘎哥護衛軍GArmy」群組對話，要「嘎家軍」針對被惡意扭曲、無限上綱的言論全面反擊，這讓整起風波持續延燒。
▲蔡阿嘎（如圖）拍片回應AI畫家風波，怒批外界斷章取義，更嗆聲：「共產紅媒閉嘴啦！」（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）