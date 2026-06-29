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進出冷氣房 醫：溫差影響自律神經調節

三高、戶外活動 醫示警：要注意血壓變化

夏天一到，白天要頂著30多度的高溫出門，一進到辦公室或家裡，則立刻遇到低溫的冷氣房。當身體在短時間內經歷忽冷、忽熱的轉換，可能會讓血壓出現不規則的波動，進而提高缺血性腦中風的機率。醫師提醒，夏天另一個影響血壓穩定的是「水分不足」，一旦流汗多、喝水不夠，可能會導致輕微脫水。聯安預防醫學機構聯安診所心臟內科主任施奕仲提到，冬天低溫會讓血管收縮，交感神經活性增加，血壓較容易上升，因此人體血壓會隨著生理時鐘起伏，早晨通常較高、晚上睡前則較低。白天更因活動、壓力、運動而有變化。夏天高溫環境下血管較容易舒張，頻繁進出冷氣房時，血管也會反覆收縮與舒張。施奕仲說，台灣夏天戶外高溫可達38度，室內冷氣卻可能只有24度，從戶外走進室內，就像一下子從夏天走進冬天。施奕仲表示，溫差會影響自律神經調節，使原本有節律的血壓變化變得不規則，甚至在白天出現明顯「亂動」，也就是所謂的「血壓波動幅度增加」。另一個影響血壓穩定的是水分不足。施奕仲提到，天氣熱身體會靠流汗和水分蒸發來散熱，若汗多、喝水不足，容易出現輕微脫水，體內的鹽分濃度相對變高，也會刺激交感神經活性，再加上若大量出汗後沒有及時補充水分與電解質，循環中的血量可能下降，身體為了維持血液灌流，心臟與血管需要更努力調節。若是三高族群、排汗量大、長時間在戶外活動、年長者、心血管疾病等，夏天更需要留意白天的血壓變化。施奕仲提到，平時要固定早晚量血壓，留意變化，判斷身體是否和平常不同。若流汗，要適時補充水分與電解質，可視情況補充含電解質的飲品。而進冷氣房前，先讓身體緩一下，施奕仲說明，從戶外進到冷氣房前可以先在陰影處或較不悶熱的地方停留片刻，讓身體有時間適應，剛曝曬後也不要立刻大量灌冰水，以免自律神經反應過強，導致心跳與血壓突然變化。血壓管理不分春夏秋冬，定期量測血壓是守護心血管健康的重要第一步。施奕仲提醒，透過持續記錄平時的血壓數值與變化趨勢，建立自己的血壓基準，才能在血壓出現異常波動時及早察覺，降低心血管疾病發生的風險。