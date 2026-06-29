我是廣告 請繼續往下閱讀

「野蓮農損」青鳥跳腳、農民跑票？作家大嘆：左右都是為難

受到米克拉颱風外圍環流影響，不僅是台北市淹水成災，南部地區也因豪雨釀成嚴重農損，國民黨高雄市長參選人柯志恩近日前往美濃，關心水蓮受災情形，卻遭綠營支持者嘲諷「水蓮種在水裡不怕淹水」，不過相關說法隨即遭打臉，民進黨候選人賴瑞隆也坦承確實有農損。對此，作家「漂浪島嶼」直言，綠營從鳳梨釋迦到野蓮，屢屢走鐘，形成迴力鏢的反噬作用。漂浪島嶼指出，美濃水蓮受損爭議，成為藍綠攻防焦點，立委柯志恩的水蓮泡水說，遭到青鳥名嘴大加嘲諷，不知水蓮生水中不怕大雨，結果遭到水蓮青農出面反駁，變成集體大翻車。現今立委賴瑞隆前往勘查，說出當地稱為野蓮，但是無論稱為水蓮或野蓮，已經坦承受到農損，希望政府幫助，儘速復原最重要。漂浪島嶼續指，此話一出，無異證實野蓮確實因為大雨遭到損失，變成自家人打臉青鳥名嘴，甚至堵住一群堅稱沒受災不用補助的言論，農損的野蓮農民，確實需要幫助。綠營從鳳梨釋迦到野蓮，操作農業攻防上，屢屢走鐘，反映出不熟農業議題，一出口失言，不只傷了農民，也影響選票，形成迴力鏢的反噬作用。「更慘是，開口道歉或承認農損，都可能遭到青鳥名嘴，認為長了他人威風，滅了自營團結，甚至開始批評自家人，變成窩裡大亂鬥。」漂浪島嶼認為，水蓮農損說，最震撼結果在於農業部敢不敢把水蓮列為農損，一旦列入青鳥跳腳，一旦不列農民跑票，左右都是為難。