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標示「鮮乳」須有農業部標章認證

▲「遺傳檢查補助加碼」懶人包，包括產前遺傳診斷、血液細胞遺傳學檢驗等。（圖／國健署提供）

新生兒篩檢補助加碼

失能者居家環境導入智慧科技輔具

加工業、餐飲業等登錄投保產品責任保險

化粧品GMP新制全面上路

7月1日多項新制上路！衛福部公布，包括鮮乳必須取得農業部「鮮乳標章」認證的產品，才可標示。另外市售化妝品、保養品等，須符合優良製造原則（GMP），並完成產品資訊檔案（PIF）才可販售。鮮乳新制上路！自7月1日起只有取得農業部「鮮乳標章」認證的產品，才可標為「鮮乳」。食藥署提醒，若涉標示不實，最高可處400萬元罰鍰。為了避免消費者混淆，農業部規定7月1日起，取得「鮮乳標章」產品，始得標示為鮮乳。而衛福部食藥署配合將「鮮乳」用詞修正，為了幫助消費者辨識產品，修正原「鮮乳」用詞為「食用動物乳」，品名應標示為「牛乳」、「羊乳」、「Ｏ(其他動物)乳」或等同意義字樣。僅取得中央農業主管機關核發的「鮮乳標章」，或農產品生產及驗證管理法之「驗證標章」者，始得標示為「鮮乳」。若違者可依《食安法》裁處4到400萬元。食藥署表示，去年6月3日公告，給予緩衝期至今年7月1日前，以產品製造日期為準，產品可繼續販賣至有效日期為止，降低業者於新制實施後包裝標示修正或包材更換所衍生的成本。另外，在衛福新制中，新生兒篩檢補助金額調整為全額補助750元，並新增脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為篩檢項目，共計補助22項。產前遺傳診斷檢驗補助調整為7000元、血液細胞遺傳學檢驗補助調整為3500元。為協助家長及早掌握孩子健康狀況、及時介入，並透過個別化衛教指導，國健署推動「精進兒童預防保健服務方案」，將補助次數由7次增加為9次。兒童預防保健服務費每次服務單價由250元或320元及衛教指導費用100元，調增為合併給付600元。長照司修正「長期照顧服務申請及給付辦法」，除了維持第一組既有3年4萬元，以補助購置為主，新增第二組給付額度每3年6萬元，含居家無障礙環境改善服務2萬元，納入移動、移位、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等5大類全租賃智慧科技輔具，採2組擇1申請機制。食藥署修正「食品業者登錄辦法」第四條、第十條，增列製造及加工業、餐飲業及輸入業，應登錄其投保產品責任保險相關資訊。為保障消費者使用安全，與國際接軌之化粧品產品資訊檔案PIF制度（Product Information File, PIF）於7月1日第三階段全面施行。PIF為產品安全性、品質及功效之相關佐證資料，並非認證、送審或上市前核准制度，也無認證標章或證書。食藥署表示，目的在於強化業者管理責任，且已提早於108年公告，並依產品種類自113年7月起分年分階段實施，給予業者至少5年緩衝準備期。相關資料可來自原廠、原料供應商、安全資料表、科學文獻、國際資料庫或研究報告等來源取得，並非完全重新建立。食藥署指出，未要求所有產品皆須重新檢驗或全面委外辦理，若業者有資料不完備情形，得「於期限內改正」，不會立刻裁罰。若違規可處涉違反化粧品衛生安全管理法第4條，依同法第23條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或撤銷或廢止該化粧品之登錄或許可證。