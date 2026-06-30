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預算未過5月就花逾1000億 勞動部公布支出

國民黨立委陳菁徽今（30）日點名，連得標勞動部社群維運的廠商負責人曾依違反《兒童及少年性交易防制條例》判刑者，質疑怎麼好讓兒少性剝削案件前科承接。勞動部下午回應，《政府採購法》並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」審查機制，也無明文限制特定前科者設立公司行號及投標，將與主管機關進一步討論。陳菁徽指出，勞動力發展署365萬的「114-115 年就服職訓社群平台維運採購案」，得標廠商讚點子數位行銷有限公司。其負責人權自強曾協助複製未成年少女性侵影片及圖檔、製成光碟販售，共 7 人受害，最小年僅 3 歲，2004 年依違反《兒童及少年性交易防制條例》判刑 1 年、緩刑 3 年定讞。她直言，這並非一次性合作，而是勞動部及附屬相關單位的社群媒體維運，大量與讚點子合作，勞動部怎麼敢、怎麼好意思，一邊推動職場反性騷，一邊讓兒少性剝削案件前科，長期承接政府機關社群媒體維運？勞動部回應，勞發署所屬及勞保局的社群平台維運，依現行《採購法》第101條至第103條規定，投標資格審查包含法定停權情形，但並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」審查機制。針對本案履約，本部將持續強化審查與監督機制，確保公務資訊發布符合契約規範與機關立場；本部會再請益《政府採購法》主管機關，進一步討論。另外，陳菁徽也指出，政府到處喊沒錢、說藍白不審預算害政府無法運作，但勞動部在2026年預算，光是到5月底， 就已經花掉1,076億。勞動部回應，2026年度總預算案尚未依《預算法》第51條規定於法定期限內完成審議程序，爰相關預算之執行，依《預算法》第54條規定辦理，新增計畫以外之原有經常性經費按上年度執行數覈實動支，並覈實列支履行其他法定義務所需之支出，另新增計畫經立法院同意者可先行動支。本部每月公開會計月報於本部官網供外界檢視。而勞動部截至本年5月執行1,076億元部分，係撥補勞保基金、補助勞工參加勞保、健保等保險費、撥付2成育嬰留停薪資補助及勞保生育給付差額補助所需經費及人員維持費等法定義務支出。根據釋出附件，撥補勞工保險基金501億元；補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健保經費211億元；補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經費126億元；補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業保險經費123億元；補助職業勞工等參加勞工保險及勞工職業災害保險經費102億元；育嬰留職停薪津貼加給及生育給付差額補助經費10億元；人員維持費2.4億元。