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李彥秀檢討災民？稱山坡種菜恐影響土石

南港水溝挖出「完整山蘇」 張育萌驚呼：積土是有多肥沃？

李彥秀批淹水補助太少 張育萌反酸：先顧好自己再說

台北市內湖、南港近期因豪雨造成多處積淹水，災後責任歸屬持續引發政治攻防。國民黨立委李彥秀日前前往災區勘查，卻因提到部分山坡地可能有民眾偷種菜，導致土石擾動，引發批評。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，李彥秀竟然又開始怪災民，種菜的是蔣萬安吧？南港水溝竟然挖出山蘇。張育萌指出，內湖此次淹水被外界視為自納莉颱風以來最嚴重的災情之一，李彥秀前往災區考察原本應是了解災民需求，但她卻提到山坡地可能存在民眾種菜、種植甘蔗等情況，會不會因為這樣，導致土石較容易鬆動。「我的老天，台北淹水是因為內湖居民偷種菜？李彥秀妳要不要想好再說？」張育萌傻眼直言，實在是活久見，第一次看到立委大言不慚檢討自己選民的，同時他也指出，李彥秀提出未來防汛期間應設置告示牌，提醒民眾不要任意開墾或種植蔬菜，護航也太明目張膽，怎麼不敢說蔣萬安堅持不清水溝？除了內湖淹水爭議外，南港水溝內被網友拍到疑似出現山蘇，也成為討論焦點。張育萌表示，相關照片曝光後，台北市議員何孟樺隨即要求清潔隊處理，清理後的畫面讓他直呼震撼：「我沒想過，此生會見到這麼完整一顆山蘇，從台北市水溝裡挖出來。」張育萌質疑，水溝內竟能長出完整山蘇，反映北市水溝清理頻率可能存在問題，並追問台北市排水設施究竟多久沒有維護，才能讓積土如此肥沃。此外，他也批評市長蔣萬安，到底是有多廢，還要在野黨的市議員幫忙清水溝？針對災後補助問題，張育萌也提到，行政院日前放寬補助標準，淹水達50公分以上即可加碼補助2萬元，不論住宅或有營業事實店家皆適用。不過，李彥秀勘災時曾批評中央補助不足，認為許多商家機車泡水，損失遠高於補助金額。「妳還有臉說中央補助微不足道？還是在偷臭蔣萬安？」張育萌反駁表示，若談補助金額，台北市自己的補助標準更低，淹水100公分才補助2萬元，否則僅補助1萬元，因此不應批評中央。他質疑，商家財產受損的根本原因，仍與城市排水、防洪能力有關，市府應先面對自身問題。最後，張育萌再將矛頭指向蔣萬安表面功夫破功，搞到台北市的國民黨立委輪流護航，從老鼠到淹水，巨嬰蔣萬安都需要保母團當嘴替。此外，前立委高嘉瑜爆料，聽到藍委私底下說李彥秀剛從美國趕回來，但本人遲遲未發聲回應，張育萌酸嗆：「我是覺得李彥秀自身難保，先顧好自己再說啦。」