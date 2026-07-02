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▲泰山官網公布產品噴印的有效日期，方便民眾辨識是否為疑似受到污染的油品。（圖／翻攝官網）

苯駢芘是什麼？高溫、煙燻、油炸都可能產生

已經吃下肚怎麼辦？譚敦慈提醒多吃花椰菜、高麗菜解毒

▲傳統市場的高麗菜，近期也落在一斤20元，一顆約35元的價格。（圖／記者黃韻文攝）

烹調方式少油炸、別讓油冒煙

二手菸、廢氣、燒香要少接觸

▲烤肉時則要避免明火直接燒烤，尤其油脂滴落炭火產生濃煙時，煙霧可能把苯駢芘等污染物帶回食物表面。（圖／記者周淑萍攝）

中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘超標，波及泰山、福壽、福懋等下游產品。食藥署公布15項產品資訊，其中若扣除中聯原料油，下游品牌成品共14項。中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘8.1μg/kg，超過我國食用油脂限量標準2.0μg/kg，約是法規上限4倍。食藥署表示，該批大豆沙拉油約1300公噸，分別出貨給福懋約588公噸、福壽約421公噸、泰山約291公噸，相關業者已啟動下架回收，並呼籲民眾若持有受影響產品，應暫停食用並依業者公告辦理退貨。食藥署說明，苯駢芘屬於多環芳香烴PAHs的一種，可能在食品加工過程產生，或因環境污染而存在於食品中。研究文獻指出，苯駢芘也常見於香菸煙霧、燒烤及煙燻食物中，人體主要暴露來源包括受污染食物與空氣。苯駢芘被國際癌症研究機構IARC列為致癌物，研究指出其進入人體後會經由代謝作用形成具反應性的代謝物，可能與DNA結合，增加細胞突變與癌化風險；不過，單次或短期暴露不代表一定會罹癌，民眾不必過度恐慌，重點是停止使用問題油品，並減少後續重複暴露。毒物專家譚敦慈分享，苯駢芘在人體內的代謝速度相對快，重點不是恐慌，而是從「加速代謝、阻斷吸收、減少源頭暴露」著手。第一，多吃十字花科蔬菜，例如綠花椰菜、高麗菜、芥藍菜、芥菜等，這類蔬菜含有葡萄糖硫苷，可轉化為異硫氰酸酯，有助調節人體代謝與解毒相關酵素。第二，補充高維生素C水果，例如芭樂、木瓜、釋迦等，藉由抗氧化營養素協助降低自由基傷害。第三，補充足夠水分，也可適量喝茶。茶中的多酚成分具抗氧化作用，水分則有助維持正常代謝與排泄。第四，增加高纖維食物，例如燕麥、木耳、奇亞籽、豆類、新鮮蔬果等，膳食纖維可幫助腸道蠕動，也有助部分有害物質隨糞便排出。第五，多吃深綠色蔬菜。研究顯示，葉綠素或葉綠素衍生物可能與苯駢芘等物質產生交互作用，降低其被身體吸收或造成細胞傷害的機會。譚敦慈也提醒，阻斷苯駢芘暴露來源比事後補救更重要，日常烹調建議改以水煮、清蒸、低溫慢燉為主，少用高溫油炸、大火爆炒與長時間高溫烘焙。炒菜時也要避免油溫過高，一旦油品開始冒煙，代表油脂可能已經劣化分解，應避免繼續使用。用油也不建議反覆加熱，尤其炸油、煎油若多次回鍋，更容易增加氧化與污染物風險。烤肉時則要避免明火直接燒烤，尤其油脂滴落炭火產生濃煙時，煙霧可能把苯駢芘等污染物帶回食物表面。建議可用鋁箔紙隔開食材與火源，或改用電烤箱、氣炸鍋等方式，並避免把食物烤到焦黑。苯駢芘並非只存在於問題油品，譚敦慈提醒，香菸煙霧、二手菸、汽機車廢氣、燃燒產生的煙霧與燒香，也可能是生活中的暴露來源。這次油品事件應先依官方公告停用與退貨，但長期來看，日常減少高溫烹調、遠離煙霧與廢氣，才是降低風險的關鍵。