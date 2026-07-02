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▲ 中聯油脂通報15項受影響的品項資訊。（圖／南市提供）

針對中聯油脂異常事件，南市府衛生局立即啟動查核機制，優先針對販賣業、餐飲業、夜市及各大商圈等後市場通路稽查，並督導業者立即停止使用、下架及配合回收，以降低食品安全風險，保障消費者權益。市長黃偉哲呼籲，民眾如持有業者公布之受影響產品，請立即暫停食用，並依各業者公告之退貨方式辦理退貨。黃偉哲也指出、若有剩餘油品，請攜回原購買賣場或通路辦理退貨，切勿自行棄置或作其他用途。相關販售業者亦應配合完成產品下架及回收作業，回收油品應依《廢棄物清理法》相關規定妥善處理，不得任意傾倒於水溝、排水系統或環境中，並應確保回收油品不得再次流入市面或作其他用途，以維護環境及食品安全。衛生局局長李翠鳳表示，台南市後續將持續配合中央公布之最新資訊，擴大追查受影響產品流向及使用情形，並依法辦理相關查核作業，以防止問題產品持續流通，保障市民食品安全。民眾如需查詢受影響產品名單及相關處置措施，可至臺南市政府衛生局網站「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」。