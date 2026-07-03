2026年世界盃32強淘汰賽今（3）日迎來萬眾矚目的「諸神黃昏」史詩對決。由41歲傳奇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，硬碰40歲中場大師「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）坐鎮的克羅埃西亞。這場兩位前皇家馬德里戰友的「世界盃最後一舞」，下半場高潮迭起，葡萄牙在落後一球的劣勢下，靠著C羅頂住壓力罰進關鍵12碼，加上拉莫斯（Gonçalo Ramos）的絕殺球，終場以2：1闖進16強。
克羅埃西亞先破門 C羅生涯首次淘汰賽進球追平
⭐️C羅淘汰賽首球來了！世界盃苦等9場比賽終於破門 與梅西有神巧合
本場比賽前，葡萄牙與克羅埃西亞雙方均派出最強陣容應戰。比賽開局葡萄牙占據控球優勢，但遲遲無法突破克羅埃西亞防線，反而在下半場先遭對手反擊破門，由佩里希奇（Ivan Perišić）在混戰中把握機會先馳得點，使葡萄牙陷入0：1落後。
關鍵時刻，C羅再次挺身而出。下半場葡萄牙獲得點球機會，由這位41歲隊長親自操刀命中，冷靜將球送入網底，替球隊扳平比分，也攻入本屆世界盃第3球，同時將個人世界盃累積進球提升至11球。
這一球意義非凡，不僅是C羅首次在世界盃淘汰賽階段破門，也終結他過去長達8場淘汰賽、29次射門未能進球的紀錄。憑藉這粒進球，他持續刷新多項歷史數據，包括成為6屆世界盃皆有進球紀錄的第一人，以及以41歲年齡再度改寫最年長進球紀錄。
葡萄牙換下C羅
這場高潮迭起的史詩決鬥進行到第80分鐘時出現變化。克羅埃西亞發動致命反擊，由年輕新星蘇契奇（Petar Sučić）獲得單刀機會並冷靜低射破門。經過VAR檢視，最終判定蘇契奇越位在先、進球無效，葡萄牙驚險逃過一劫，比分依舊維持在1：1的膠著狀態。
不過葡萄牙教練團此時選擇將功臣隊長C羅換下休息，改由中場大將內維斯（Rúben Neves）替補登場，試圖將節奏控制得更好。雙方在比賽尾聲打的膠著，各自在進攻上都有破門機會出現。
葡萄牙2：1絕殺克羅埃西亞
比賽眼看就要進入延長賽的第93分鐘，葡萄牙演出了最瘋狂的絕殺劇本。替補上陣的邊鋒萊奧（Rafael Leão）在邊路展現驚人爆發力，突破後送出一記精準的致命傳中，埋伏在禁區的年輕前鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos）心領神會、高高躍起上演頭槌，球應聲入網。
克羅埃西亞在補時階段的最後一波中成功破網，全場球員嗨翻。不過最終透過VAR檢視越位在先，追平的希望夢碎，最終葡萄牙就以2：1絕殺克羅埃西亞。
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⭐️C羅淘汰賽首球來了！世界盃苦等9場比賽終於破門 與梅西有神巧合
本場比賽前，葡萄牙與克羅埃西亞雙方均派出最強陣容應戰。比賽開局葡萄牙占據控球優勢，但遲遲無法突破克羅埃西亞防線，反而在下半場先遭對手反擊破門，由佩里希奇（Ivan Perišić）在混戰中把握機會先馳得點，使葡萄牙陷入0：1落後。
關鍵時刻，C羅再次挺身而出。下半場葡萄牙獲得點球機會，由這位41歲隊長親自操刀命中，冷靜將球送入網底，替球隊扳平比分，也攻入本屆世界盃第3球，同時將個人世界盃累積進球提升至11球。
這一球意義非凡，不僅是C羅首次在世界盃淘汰賽階段破門，也終結他過去長達8場淘汰賽、29次射門未能進球的紀錄。憑藉這粒進球，他持續刷新多項歷史數據，包括成為6屆世界盃皆有進球紀錄的第一人，以及以41歲年齡再度改寫最年長進球紀錄。
葡萄牙換下C羅
這場高潮迭起的史詩決鬥進行到第80分鐘時出現變化。克羅埃西亞發動致命反擊，由年輕新星蘇契奇（Petar Sučić）獲得單刀機會並冷靜低射破門。經過VAR檢視，最終判定蘇契奇越位在先、進球無效，葡萄牙驚險逃過一劫，比分依舊維持在1：1的膠著狀態。
不過葡萄牙教練團此時選擇將功臣隊長C羅換下休息，改由中場大將內維斯（Rúben Neves）替補登場，試圖將節奏控制得更好。雙方在比賽尾聲打的膠著，各自在進攻上都有破門機會出現。
葡萄牙2：1絕殺克羅埃西亞
比賽眼看就要進入延長賽的第93分鐘，葡萄牙演出了最瘋狂的絕殺劇本。替補上陣的邊鋒萊奧（Rafael Leão）在邊路展現驚人爆發力，突破後送出一記精準的致命傳中，埋伏在禁區的年輕前鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos）心領神會、高高躍起上演頭槌，球應聲入網。
克羅埃西亞在補時階段的最後一波中成功破網，全場球員嗨翻。不過最終透過VAR檢視越位在先，追平的希望夢碎，最終葡萄牙就以2：1絕殺克羅埃西亞。
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