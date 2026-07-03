李多慧在海底撈舉辦大型粉絲見面會，粗估花了100萬元，事後許多粉絲都在社群平台貼出當晚的聚餐影片、照片，大讚李多慧真的寵粉寵得很極致，但一個晚上下來，讓大家最有感的，不是收到紅包、周邊，而是參加這場活動，竟然完全免費，不像很多偶像舉辦見面會要收門票錢，直呼李多慧是真心在愛她的支持者的。
李多慧逆應援最感動是這點 除了酒以外無限量供應
「小龍女」韓籍啦啦隊女神李多慧為了慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱，昨（2）日砸下約百萬宴請200位粉絲吃海底撈火鍋，光是帳單就高達80萬元，不僅如此，李多慧還每人發送裝有1000元現金的紅包，雖然很多粉絲希望她不要這麼破費，但李多慧說，在台灣快樂的時候才會拿到紅包，所以她想發紅包給大家快樂。
活動結束後，許多粉絲都在社群平台分享當晚的盛況，有人指出，海底撈明明是單點火鍋店，但李多慧讓大家隨便點，除了酒以外的東西都可以隨便點，第一次把海底撈吃成吃到飽，至於為什麼不能點酒？有粉絲分享，因為現場有小孩，所以才限制酒類，也是非常貼心。
李多慧這場「逆應援」見面會，最貼心的其實都不是這些周邊、紅包，而是參加她的活動，只要填寫Google表單報名，完全不需要負擔任何一塊錢的入場費，讓粉絲大感貼心，「她是用真心在愛粉絲的」、「寵粉無極限，真的超扯」、「沒想到多慧人那麼好，設想那麼周到」、「大方又寵粉，還得是多慧」。
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「小龍女」韓籍啦啦隊女神李多慧為了慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱，昨（2）日砸下約百萬宴請200位粉絲吃海底撈火鍋，光是帳單就高達80萬元，不僅如此，李多慧還每人發送裝有1000元現金的紅包，雖然很多粉絲希望她不要這麼破費，但李多慧說，在台灣快樂的時候才會拿到紅包，所以她想發紅包給大家快樂。
活動結束後，許多粉絲都在社群平台分享當晚的盛況，有人指出，海底撈明明是單點火鍋店，但李多慧讓大家隨便點，除了酒以外的東西都可以隨便點，第一次把海底撈吃成吃到飽，至於為什麼不能點酒？有粉絲分享，因為現場有小孩，所以才限制酒類，也是非常貼心。
李多慧這場「逆應援」見面會，最貼心的其實都不是這些周邊、紅包，而是參加她的活動，只要填寫Google表單報名，完全不需要負擔任何一塊錢的入場費，讓粉絲大感貼心，「她是用真心在愛粉絲的」、「寵粉無極限，真的超扯」、「沒想到多慧人那麼好，設想那麼周到」、「大方又寵粉，還得是多慧」。