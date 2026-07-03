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▲游安順透露，去年開的燒肉店「春日里」已收攤，兩個月前已改由「光嶼南島 南洋鍋物」接棒營運。（圖／翻攝自游安順臉書）

影帝游安順近年跨足餐飲業，投資宜蘭燒肉店「春日里」，不過經營一年多後，約兩個月前悄悄轉型為南洋風火鍋店「光嶼南島 南洋鍋物」。他今（3）日接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，雖然燒肉吃到飽營收看似不錯，但扣掉人力、食材等成本後，獲利相當有限，因此毅然決然轉型，如今不僅業績持續成長，人力更直接省下三分之二，直呼：「現在人力最恐怖！」游安順透露，原本經營燒肉吃到飽時，最困擾的就是食材浪費，客人常因為吃到飽一次點太多，最後卻吃不完，「有時候烤完了就放在那邊，我覺得非常暴殄天物。」加上燒肉店需要頻繁換炭、換烤網、送餐、整理桌面，流程繁瑣，也需要投入大量人力。他坦言，燒肉店經營一年多來，整體狀況其實不差，但扣除食材、人事及各項營運成本後，「利潤就很微薄」，考量投資效益後，最終決定將店面改為南洋風火鍋。轉型後，游安順表示，雖然火鍋店的營收不一定比燒肉高，但每天營業額都相當穩定，加上暑假帶動來客數，近期業績持續成長，口碑也逐漸發酵。他指出，火鍋採單點肉品搭配自助吧模式，食材更容易掌握，也降低浪費，人力更從原本12人縮減至4人，「直接省了三分之二。」此外，燒肉店原本高昂的排油煙設備及用電成本也一併降低，整體經營效率明顯提升。身兼藝人與餐飲投資人的游安順，也分享經營心得，直言現在開餐廳最大的挑戰不是客源，而是人力問題。他表示餐飲業不僅人不好找，還得面對工時、勞基法等規範，對經營者而言壓力相當大，「如果沒有一個好的團隊，真的很難做。」他也坦言，若沒有足夠資金、創意與心理準備，不建議貿然投入餐飲市場。至於不少業者找網紅、KOL宣傳餐廳，游安順認為，宣傳確實能帶來短期人潮，但真正能留下客人的還是餐點品質與口碑，「如果實際吃起來跟宣傳有落差，很快就會被市場淘汰。」他預估約再半年左右才有望回本。