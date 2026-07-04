鴻海集團創辦人郭台銘近日被爆與一名50歲女友過從甚密，他與曾馨瑩的婚姻也因此受到外界關注。郭台銘過去曾在百萬網紅Joeman的頻道分享夫妻相處之道，坦言如果跟曾馨瑩吵架或冷戰，通常都是自己先服軟，會透過幫忙做家事的方式取得曾馨瑩原諒，這招讓Joeman直呼很不錯：「可以學起來」。
和Joeman分享夫妻之道 郭台銘認了：我會先示軟
Joeman 2019年時曾去開箱郭台銘當時居住的豪宅「信義富邦」，兩人坐在沙發上聊天，Joeman好奇提問，當初郭董堅持要出來選總統，曾馨瑩不同意，一度氣到離家出走，後來他們是怎麼和好的？郭台銘笑說，主要還是透過媒體放話，他曾賣慘說過，如果曾馨瑩不回家，他只能回去當奶爸，讓曾馨瑩心軟。
Joeman接著又問：「假設你們兩個有一些小吵架或是爭執 通常誰會先示軟？」郭台銘回應：「這個…看狀況，但大部分都是我比較會先示軟，我們有時候聚餐或是晚上自己吃飯的時候，我就會主動說那我今天幫你洗碗。」
郭台銘靠做家事求原諒 Joeman讚：可以學起來
郭董笑說自己會靠做家事來換取曾馨瑩原諒，大方分享自己經營感情的夫妻之道，這讓Joeman很訝異，直呼：「真的嗎？可以耶，這可以學起來，我覺得洗碗是蠻好的，就主動做家事。」Joeman也訝異郭台銘在家的狀態跟在外面當大老闆的形象不同，格外平易近人。
郭台銘、曾馨瑩結婚屆滿19年 婚姻現況掀關注
郭台銘和小24歲的曾馨瑩在2008年7月26日結婚，本月將邁入結婚第19周年，但夫妻倆已經許久未同框了，是否有因為女球友事件影響感情，外界無從得知，但曾馨瑩的IG似乎透出端倪，她上一次貼出與郭董的合照已是半年前，讓人不禁好奇他們的婚姻現況。
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Joeman 2019年時曾去開箱郭台銘當時居住的豪宅「信義富邦」，兩人坐在沙發上聊天，Joeman好奇提問，當初郭董堅持要出來選總統，曾馨瑩不同意，一度氣到離家出走，後來他們是怎麼和好的？郭台銘笑說，主要還是透過媒體放話，他曾賣慘說過，如果曾馨瑩不回家，他只能回去當奶爸，讓曾馨瑩心軟。
Joeman接著又問：「假設你們兩個有一些小吵架或是爭執 通常誰會先示軟？」郭台銘回應：「這個…看狀況，但大部分都是我比較會先示軟，我們有時候聚餐或是晚上自己吃飯的時候，我就會主動說那我今天幫你洗碗。」
郭董笑說自己會靠做家事來換取曾馨瑩原諒，大方分享自己經營感情的夫妻之道，這讓Joeman很訝異，直呼：「真的嗎？可以耶，這可以學起來，我覺得洗碗是蠻好的，就主動做家事。」Joeman也訝異郭台銘在家的狀態跟在外面當大老闆的形象不同，格外平易近人。
郭台銘、曾馨瑩結婚屆滿19年 婚姻現況掀關注
郭台銘和小24歲的曾馨瑩在2008年7月26日結婚，本月將邁入結婚第19周年，但夫妻倆已經許久未同框了，是否有因為女球友事件影響感情，外界無從得知，但曾馨瑩的IG似乎透出端倪，她上一次貼出與郭董的合照已是半年前，讓人不禁好奇他們的婚姻現況。