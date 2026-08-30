2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將在9月19日點燃戰火，中華成棒隊目標睽違20年的亞運金牌，由業餘成棒與中華職棒、旅外選手組隊參賽。棒球項目預計於2026年9月21日至9月27日在愛知縣豐橋市、岡崎市棒球場進行。以下由《NOWnews》整理棒球賽制介紹、中華隊過往戰績，以及本屆選手名單，供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍棒球正式比賽怎麼打？
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍亞運棒球賽制介紹
📍2026名古屋亞運棒球賽程時間
📍2026名古屋亞運中華隊棒球選手名單
📍棒球正式比賽怎麼打？
亞運棒球採用WBSC規則，每場比賽由2支隊伍參加，每隊場上有10名球員（投手+野手），各隊攻守一次為1局（分上、下半局），依規定需打9局，以累積分數高者為勝， 9局終了如平分，則延長比賽局數，直到分出勝負為止，但若2隊分數相差10分以上，7局時可提早結束比賽；分數相差15分以上時，5局時可提早結束比賽。
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
📍亞運棒球賽制
本屆亞運賽制分為小組賽、複賽以及獎牌賽。中華隊預賽與韓國、泰國以及香港同為B組，取分組前2名進入複賽，將與A組前2名對戰，複賽再取前2名進行金牌戰、後2名進行銅牌戰。
📍2026名古屋亞運棒球賽程時間
📍2026名古屋亞運中華隊棒球選手名單
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
❗️名單更新於2026年9月20日
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📍棒球正式比賽怎麼打？
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍亞運棒球賽制介紹
📍2026名古屋亞運棒球賽程時間
📍2026名古屋亞運中華隊棒球選手名單
亞運棒球採用WBSC規則，每場比賽由2支隊伍參加，每隊場上有10名球員（投手+野手），各隊攻守一次為1局（分上、下半局），依規定需打9局，以累積分數高者為勝， 9局終了如平分，則延長比賽局數，直到分出勝負為止，但若2隊分數相差10分以上，7局時可提早結束比賽；分數相差15分以上時，5局時可提早結束比賽。
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
本屆亞運賽制分為小組賽、複賽以及獎牌賽。中華隊預賽與韓國、泰國以及香港同為B組，取分組前2名進入複賽，將與A組前2名對戰，複賽再取前2名進行金牌戰、後2名進行銅牌戰。
📍2026名古屋亞運棒球賽程時間
|日期
|時間
|對戰
|場地
|9月21日
|18：30（日本時間）
|中華隊 vs 韓國
|岡崎中央球場
|9月22日
|12：00（日本時間）
|中華隊 vs 泰國
|豊橋市民球場
|9月23日
|18：30（日本時間）
|中華隊 vs 香港
|豊橋市民球場
|9月25日
|18：30（日本時間）
|B1 vs A1
|豊橋市民球場
|9月25日
|18：30（日本時間）
|B2 vs A2
|岡崎中央球場
|9月26日
|18：30（日本時間）
|B1 vs A2
|豊橋市民球場
|9月26日
|18：30（日本時間）
|A1 vs B2
|岡崎中央球場
|9月27日
|12：00（日本時間）
|銅牌戰
|岡崎中央球場
|9月27日
|18：30（日本時間）
|金牌戰
|豊橋市民球場
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
❗️名單更新於2026年9月20日
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