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▲樂天桃猿外野手陳晨威將代表中華隊出征2026年名古屋亞運。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲2026年名古屋亞運徵召多位旅外球員參賽，包含響尾蛇小聯盟左投林昱珉。（圖／特派記者葉政勳攝 ）

日期 時間 對戰 場地 9月21日 18：30（日本時間） 中華隊 vs 韓國 岡崎中央球場 9月22日 12：00（日本時間） 中華隊 vs 泰國 豊橋市民球場 9月23日 18：30（日本時間） 中華隊 vs 香港 豊橋市民球場 9月25日 18：30（日本時間） B1 vs A1 豊橋市民球場 9月25日 18：30（日本時間） B2 vs A2 岡崎中央球場 9月26日 18：30（日本時間） B1 vs A2 豊橋市民球場 9月26日 18：30（日本時間） A1 vs B2 岡崎中央球場 9月27日 12：00（日本時間） 銅牌戰 岡崎中央球場 9月27日 18：30（日本時間） 金牌戰 豊橋市民球場

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將在9月19日點燃戰火，中華成棒隊目標睽違20年的亞運金牌，由業餘成棒與中華職棒、旅外選手組隊參賽。棒球項目預計於在愛知縣豐橋市、岡崎市棒球場進行。亞運棒球採用WBSC規則，每場比賽由2支隊伍參加，每隊場上有10名球員（投手+野手），各隊攻守一次為1局（分上、下半局），依規定需打9局，以累積分數高者為勝， 9局終了如平分，則延長比賽局數，直到分出勝負為止，但若2隊分數相差10分以上，7局時可提早結束比賽；分數相差15分以上時，5局時可提早結束比賽。棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。本屆亞運賽制分為小組賽、複賽以及獎牌賽。中華隊預賽與韓國、泰國以及香港同為B組，取分組前2名進入複賽，將與A組前2名對戰，複賽再取前2名進行金牌戰、後2名進行銅牌戰。投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）