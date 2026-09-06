「違規停車」可以說是台灣人最討厭的交通違規，全台一年狂開破 436 萬張違停罰單！ 過往台南、高雄和新竹經常被點名是違停之都，不過《NOWNEWS今日新聞》翻查警政署 2025（114）年度最新數據，台南違停開單量其實只排第六（24.8 萬件），冠軍由新北市以一年開出高達 90.5 萬張紅單拿下，相當於一天就有近 2500 起、每小時破百起違停被舉發。
台灣哪縣市馬路最恐怖？警政署揭危險駕駛冠軍易主：台中人變乖了
🟡新北開出90萬張紅單！六都包辦違停榜前六
《NOWNEWS今日新聞》實際登上警政署統計查詢網，查詢 114 年最新的交通違規舉發數據，全台灣包含各類違規的總舉發件數高達 1,631 萬 9,308 件；其中單單「違規停車」一條就開出 436 萬 3,346 張紅單，且罰單高度集中於六都，舉發件數排名如下：
第 1 名（新北市）： 90 萬 5,897 件（榮登全台違停之都）
第 2 名（台中市）： 73 萬 6,592 件
第 3 名（台北市）： 72 萬 4,925 件
第 4 名（桃園市）： 59 萬 9,090 件
第 5 名（高雄市）： 33 萬 0,162 件
第 6 名（台南市）： 24 萬 8,104 件
不過，新北市之所以開單量高居全台之冠，主因在於其龐大的車輛基數。根據交通部公路局統計，新北市汽機車登記總數超過 330 萬輛（機車約 227.5 萬輛、汽車約 103.5 萬輛），高居全台第一。在人口極度稠密、車流龐大且科技執法設備普及的狀況下，讓新北的違停舉發件數遠超其他縣市。
🟡台南開單數僅排第六！網爆買便當隨便停亂象
值得注意的是，官方統計開單量與網路社群的「視覺體感」呈現顯著反差。在 Threads 與 PTT 等平台上，台南、高雄與新竹常被網友點名違停最為嚴重，不少人抱怨常見併排停車、占用騎樓及「買便當隨手亂停」等現象。然而實際數據顯示，台南市的全年開單量僅排全台第六，顯示中南部部分區域因警力涵蓋率與執法頻率不同，實際開單數字無法完全反映民眾日常感受。
社群網路上關於違停的討論也十分熱烈。有民眾分享在板橋江子翠直擊警方與拖吊車「15 秒快速拖吊」；也有民眾不滿騎樓遭大學生隨意停放機車；甚至有民眾在宜蘭礁溪直擊路人因不滿警車開喇叭驅趕違停，直接跑到路邊大聲要求警察「下車開單」，凸顯違停議題長期引發的民怨。
🟡微罪不開放檢舉開單仍暴增！2025年破436萬件
針對違規停車的執法方式，近年法規歷經兩次重大修正，已全面限縮民眾線上檢舉項目。自 2022 年 4 月起，政府取消了民眾對一般紅黃線違規停車的拍照檢舉權限；2024 年 6 月起更推動「微罪不開放檢舉」新制，包含騎樓與人行道停放車輛、交叉路口與公車站牌 10 公尺內臨停、併排臨時停車等，均不再接受民眾上傳照片檢舉，民眾若遇到違停需改撥打 110 或 1999 通報警方到場。
不過，《NOWNEWS今日新聞》觀察警政署逐月統計發現，「取消檢舉」並未讓罰單減少。2024（113 ）年 6 月新制上路當月，全台舉發件數雖一度降至 26.7 萬件低點，但隨後便迅速反彈。2025（114）年全台違停舉發總數反而飆升至 436 萬 3,346 件，比 113 年（383.6 萬件）逆勢暴增 52.6 萬件，顯示在民眾頻繁報案與警方科技執法大舉補位下，違停開單量依然居高不下。
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🟡新北開出90萬張紅單！六都包辦違停榜前六
《NOWNEWS今日新聞》實際登上警政署統計查詢網，查詢 114 年最新的交通違規舉發數據，全台灣包含各類違規的總舉發件數高達 1,631 萬 9,308 件；其中單單「違規停車」一條就開出 436 萬 3,346 張紅單，且罰單高度集中於六都，舉發件數排名如下：
第 1 名（新北市）： 90 萬 5,897 件（榮登全台違停之都）
第 2 名（台中市）： 73 萬 6,592 件
第 3 名（台北市）： 72 萬 4,925 件
第 4 名（桃園市）： 59 萬 9,090 件
第 5 名（高雄市）： 33 萬 0,162 件
第 6 名（台南市）： 24 萬 8,104 件
不過，新北市之所以開單量高居全台之冠，主因在於其龐大的車輛基數。根據交通部公路局統計，新北市汽機車登記總數超過 330 萬輛（機車約 227.5 萬輛、汽車約 103.5 萬輛），高居全台第一。在人口極度稠密、車流龐大且科技執法設備普及的狀況下，讓新北的違停舉發件數遠超其他縣市。
值得注意的是，官方統計開單量與網路社群的「視覺體感」呈現顯著反差。在 Threads 與 PTT 等平台上，台南、高雄與新竹常被網友點名違停最為嚴重，不少人抱怨常見併排停車、占用騎樓及「買便當隨手亂停」等現象。然而實際數據顯示，台南市的全年開單量僅排全台第六，顯示中南部部分區域因警力涵蓋率與執法頻率不同，實際開單數字無法完全反映民眾日常感受。
社群網路上關於違停的討論也十分熱烈。有民眾分享在板橋江子翠直擊警方與拖吊車「15 秒快速拖吊」；也有民眾不滿騎樓遭大學生隨意停放機車；甚至有民眾在宜蘭礁溪直擊路人因不滿警車開喇叭驅趕違停，直接跑到路邊大聲要求警察「下車開單」，凸顯違停議題長期引發的民怨。
針對違規停車的執法方式，近年法規歷經兩次重大修正，已全面限縮民眾線上檢舉項目。自 2022 年 4 月起，政府取消了民眾對一般紅黃線違規停車的拍照檢舉權限；2024 年 6 月起更推動「微罪不開放檢舉」新制，包含騎樓與人行道停放車輛、交叉路口與公車站牌 10 公尺內臨停、併排臨時停車等，均不再接受民眾上傳照片檢舉，民眾若遇到違停需改撥打 110 或 1999 通報警方到場。
不過，《NOWNEWS今日新聞》觀察警政署逐月統計發現，「取消檢舉」並未讓罰單減少。2024（113 ）年 6 月新制上路當月，全台舉發件數雖一度降至 26.7 萬件低點，但隨後便迅速反彈。2025（114）年全台違停舉發總數反而飆升至 436 萬 3,346 件，比 113 年（383.6 萬件）逆勢暴增 52.6 萬件，顯示在民眾頻繁報案與警方科技執法大舉補位下，違停開單量依然居高不下。