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▲uniopen聯名卡友享有優先購買BIGBANG演唱會門票的機會。（圖／統一提供）

傳奇韓團BIGBANG將於2027年2月27日、28日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX: COSMOS] IN KAOHSIUNG》演唱會，uniopen聯名卡友在9月19日上午10點整享有優先在寬宏售票系統購票的資格，《NOWNEWS今日新聞》整理搶票SOP，供粉絲參考。統一企業集團持續拓展生活產業，以多元生活品牌連結消費者日常需求，並透過uniopen生活服務平台以「生活品牌」核心，深化與不同世代消費者互動。看好娛樂展演消費經濟崛起，uniopen首次贊助《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX: COSMOS] IN KAOHSIUNG》，除一同迎接這場萬眾期待音樂盛事，也將帶來專屬uniopen會員購票權益。時間：2026年9月19日（六）10:00～23:59限購：每位uniopen聯名卡友每場次限購2張票券限制：結帳時必須使用uniopen聯名卡付款事前準備：提前註冊並登入寬宏售票系統會員，建議優先使用Chrome瀏覽器或寬宏售票App（避免iOS瀏覽器或無痕模式導致驗證失敗）。進入頁面：在開放購票時間內，前往該場次售票頁面點選「立即購票」。選擇票區與張數：選擇欲購買的票區、張數，輸入驗證碼後加入購物車。填寫資料：填選入場實名制資料。卡號驗證與結帳：輸入uniopen聯名卡卡號進行驗證，並完成刷卡結帳。依據售票系統公告，因燈架或控台硬體設施可能造成以下區域產生不同視線遮蔽情況： G01/F02/F03/F05/F06/C11/D06/D07/D08/E06/E10/E24/E25位處舞台兩側區域可能因舞台架設角度問題造成部分視線受阻可能無法觀賞於「主舞台」中、後端表演及部份LED螢幕：G12/G13/G25/G26/C01/C02/V03/C13/C14/C15限購數量：每位會員每場次一般販售累計限購 4張（含優先購階段已購買張數）。資料填寫：購票時必須填寫每張票券的真實入場人資料，送出後系統完全無法修改。若填錯或重複填寫，無法更改，僅能於規定時間內申請退票。證件限制：每個證件號碼每場次只能購買一張票，不得重複購買。台灣籍觀眾：入場須攜帶與票券資料相符的身分證正本或其他指定之有效正本證件供查驗。非台灣籍觀眾：必須攜帶與購票資料相符的本人護照正本。不適用證件：居留證、護照影本、手機翻拍照片或電子檔均不得作為入場驗證依據。未攜帶有效正本者視為放棄入場權益。禁止應援物：超過 A3 面積的海報、LED 燈牌、氣球。拍攝與支撐設備：禁止使用自拍棒、任何長竿、三腳架、板凳、折疊椅等各類自行加高或支撐裝置。禁止專業形式拍照、錄影（手機除外）及直播。飲食規定：觀眾席內禁止飲食，並禁止攜帶任何食物與飲料（飲用水除外）。（本新聞由AI協作整合資訊製作）