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▲井柏然試戲時也來真的，兩人在樓梯間打鬧相當可愛。（圖／翻攝自微博）

隨著《早春晴朗》結局，節目組也釋出許多花絮，孫千和井柏然在拍親密戲之前，會不斷討論台詞、動作和親吻的尺度等等，其中一幕井柏然要親孫千，但孫千提議，可以慢慢靠近之後，撇過頭親臉頰，更有吊人胃口的曖昧感，在確認是否可行之前，井柏然也來回親了她好多次，讓人直呼花絮比正片更好看啊！孫千在《早春晴朗》中飾演職場新鮮人尚之桃，和總監欒念（井柏然 飾）談地下戀，兩人有許多親密戲，此次劇組也請到台灣女星蔡嘉茵當親密指導，讓兩人很有安全感，其中一幕井柏然原本要親孫千，但孫千提議可以撇頭親臉頰，更有曖昧感，導演也大讚這樣的想法，在試戲時井柏然也來回親了她好多下，花絮比正片還甜啊。不只是這一幕，像是井柏然要孫千記得他電話號碼的方式，是在她的背後寫數字，這也是孫千說最喜歡的一場吻戲，非常有感覺。另外，兩人在辦公室的樓梯間見面，井柏然一把摟住想逃跑的孫千，在測試哪個角度拍比較好看時，井柏然各種角度靠近、摟抱孫千，孫千的反應也很自在，要不是井柏然戲外已有穩定交往中的女友劉雯，真的會以為他們假戲真做。