梓梓（董梓甯）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，擁有32E幾近完美的水滴型雙峰、23吋水蛇腰、33吋臀圍，極致身材比例受封「台灣第一美胸」、「真人版娜美」，她日前釋出今年夏天第一組比基尼照，布料小到包不住一對傲人上圍，讓超過4萬人看得血脈賁張。
梓梓今年首組泳裝照 尺度引發4萬人驚呼
曝光的相片在泰國芭達雅（Pattaya）海灘拍攝，梓梓一頭及腰長髮隨意散落，穿一套水藍色三點式泳衣，混搭圓點比基尼，兩件式穿著增添層次感，只見泳裝的SIZE極小，一雙「長輩」大半坦露在外，胸線畢露，下半身裸至大腿根部，讓纖腿視覺上更顯修長。
梓梓寫下：「這組照片比較喜歡手機原相機拍的勝過相機，而且這居然是我今年夏天第一發比基尼文，夏天都快結束了說，但有我在的地方都是夏天！」貼文發布至今累計4.1萬人按讚，星友和網友表示：「好香的貼文」、「一發文就直接是辣的極致」、「這是寫真等級」、「我有這個身材，下輩子都不想活了」、「這是可以免費看的嗎？」
梓梓胸型太完美 連女生都想當整形範本
先前梓梓在節目《小明星大跟班》分享，某次去溪邊玩水，一群女生來跟她搭話，「那個...想問妳胸部是在哪裡整的？我們最近也有想要做胸部，想要當範本。」梓梓尷尬澄清自己胸部不是做的，對方仍要求想拍她的胸部給整形醫生看，連主持人Sandy也忍不住說：「她的胸型漂亮真的是公認的。」
梓梓 董梓甯IG
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曝光的相片在泰國芭達雅（Pattaya）海灘拍攝，梓梓一頭及腰長髮隨意散落，穿一套水藍色三點式泳衣，混搭圓點比基尼，兩件式穿著增添層次感，只見泳裝的SIZE極小，一雙「長輩」大半坦露在外，胸線畢露，下半身裸至大腿根部，讓纖腿視覺上更顯修長。
梓梓寫下：「這組照片比較喜歡手機原相機拍的勝過相機，而且這居然是我今年夏天第一發比基尼文，夏天都快結束了說，但有我在的地方都是夏天！」貼文發布至今累計4.1萬人按讚，星友和網友表示：「好香的貼文」、「一發文就直接是辣的極致」、「這是寫真等級」、「我有這個身材，下輩子都不想活了」、「這是可以免費看的嗎？」
先前梓梓在節目《小明星大跟班》分享，某次去溪邊玩水，一群女生來跟她搭話，「那個...想問妳胸部是在哪裡整的？我們最近也有想要做胸部，想要當範本。」梓梓尷尬澄清自己胸部不是做的，對方仍要求想拍她的胸部給整形醫生看，連主持人Sandy也忍不住說：「她的胸型漂亮真的是公認的。」
梓梓 董梓甯IG