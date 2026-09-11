梓梓（董梓甯）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，擁有32E幾近完美的水滴型雙峰、23吋水蛇腰、33吋臀圍，極致身材比例受封「台灣第一美胸」、「真人版娜美」，她日前釋出今年夏天第一組比基尼照，布料小到包不住一對傲人上圍，讓超過4萬人看得血脈賁張。

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梓梓今年首組泳裝照　尺度引發4萬人驚呼

曝光的相片在泰國芭達雅（Pattaya）海灘拍攝，梓梓一頭及腰長髮隨意散落，穿一套水藍色三點式泳衣，混搭圓點比基尼，兩件式穿著增添層次感，只見泳裝的SIZE極小，一雙「長輩」大半坦露在外，胸線畢露，下半身裸至大腿根部，讓纖腿視覺上更顯修長。

梓梓寫下：「這組照片比較喜歡手機原相機拍的勝過相機，而且這居然是我今年夏天第一發比基尼文，夏天都快結束了說，但有我在的地方都是夏天！」貼文發布至今累計4.1萬人按讚，星友和網友表示：「好香的貼文」、「一發文就直接是辣的極致」、「這是寫真等級」、「我有這個身材，下輩子都不想活了」、「這是可以免費看的嗎？」

▲梓梓在芭達雅海灘留下性感倩影，引來4萬人按讚、瀏覽。（圖／梓梓 董梓甯IG@t40533）
▲梓梓在芭達雅海灘留下性感倩影，引來4萬人按讚、瀏覽。（圖／梓梓 董梓甯IG@t40533）
梓梓胸型太完美　連女生都想當整形範本

先前梓梓在節目《小明星大跟班》分享，某次去溪邊玩水，一群女生來跟她搭話，「那個...想問妳胸部是在哪裡整的？我們最近也有想要做胸部，想要當範本。」梓梓尷尬澄清自己胸部不是做的，對方仍要求想拍她的胸部給整形醫生看，連主持人Sandy也忍不住說：「她的胸型漂亮真的是公認的。」

資料來源：梓梓 董梓甯IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。