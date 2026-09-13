極有可能是老對手日本和韓國

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亞運男籃小組賽排名（截至13日14：00）

排名 隊伍 (Team) 積分 出賽數 勝 敗 總得分 總失分 淨勝分 1 中國 (CHN) 4 2 2 0 204 120 +84 2 韓國 (KOR) 4 2 2 0 184 114 +70 3 伊朗 (IRI) 5 3 2 1 206 196 +10 4 日本 (JPN) 4 2 2 0 184 133 +51 5 中華隊(TPE) 5 3 2 1 243 221 +22 6 巴林 (BRN) 3 2 1 1 148 190 -42 7 菲律賓 (PHI) 3 2 1 1 194 167 +27 8 約旦 (JOR) 4 3 1 2 224 229 -5 9 沙烏地阿拉伯 (KSA) 2 2 0 2 146 168 -22 10 卡達 (QAT) 4 3 1 2 193 220 -27 11 哈薩克 (KAZ) 2 2 0 2 139 208 -69 12 印尼 (INA) 2 2 0 2 101 200 -99

2026名古屋亞運男籃B組小組賽迎來最終戰，背水一戰的中華男籃面對西亞強權卡達，全隊將士用命上演「三分雨」飆分秀，全場轟進17記三分球，徹底打垮對手防線，最終順利奪下關鍵勝利。隨著小組賽告一段落，中華隊確定以B組第2之姿挺進八強，而接下來淘汰賽的對手也呼之欲出，，但最終結果還要視後續其他組別賽事結果而定。根據亞運男籃的最新賽制與戰績總表，小組賽結束後，排名前8的隊伍將晉級八強淘汰賽。淘汰賽的對戰組合將依據「綜合排名」並透過抽籤決定：排名第1、第2的球隊，將抽籤對陣第7、第8名；排名第3、第4的球隊，將抽籤對陣第5、第6名的球隊。此外，賽制中規定：「同一小組的球隊在八強賽中絕對不會相遇」。檢視目前的小組綜合排名表，中華隊在擊敗卡達後，取得2勝1敗（淨勝分+22）的成績，在綜合排名中暫居第5名。雖然其他組別還有比賽要進行，排名隨時可能浮動，但以目前的情況結合賽制來看，排名第5的中華隊將在八強賽面對排名第3或第4的隊伍。目前暫居綜合排名第3名的，正是與中華隊同屬B組的伊朗隊，他們拿到2勝1敗，淨勝分+10，因對戰勝負關係排在B組第1。基於「同組迴避」條款，中華隊在八強賽確定不會再次碰上他們。既然排除了第3名的伊朗，中華隊的對手將極有可能落在綜合排名第4的球隊。目前排在第4名的是日本隊（2勝0敗），而排在第2名的則是韓國隊（2勝0敗）。隨著A組今晚的日韓大戰分出勝負，這兩支東亞傳統勁旅的最終排名將會落在第2至第4名之間。因此，中華男籃在八強戰的對手，有極高的機率將是日本或韓國其中一隊。中華小將們必須及早做好準備，迎接這場通往四強的嚴峻挑戰。中華隊在首戰以83：80險勝約旦，次役雖以69：72惜敗伊朗，但全隊士氣並未受挫。今日面對卡達的「生死戰」，上一場發揮受限的林庭謙開賽便迅速找回準星，前5分鐘就飆進2記三分球。隨後小將雷蒙恩不僅在外線開火，更在轉換快攻中展現滿滿活力，成功帶動全隊氣勢。盧峻翔、李家慷也接連在外線建功，讓中華隊首節就取得26：12的強勢領先。次節中華隊外線手感持續發燙，陳冠全與林庭謙接獲助攻後接連命中三分，迫使落後達18分的卡達急喊暫停。防守端，中華隊也維持高水準，將卡達半場整體命中率壓制在39%，三分球更是慘澹的9投1中，半場結束中華隊便以46：27建立絕對優勢。易籃再戰後，卡達依然無法解決底角漏空的問題，中華隊進攻空間完全拉開，也讓禁區大將高柏鎧獲得多次擋拆順下暴扣的機會，穩穩將勝利與8強門票收入囊中。