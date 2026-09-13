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蔣家第四代蔣友柏在五十歲生日時，對交往多年助理莊涵雲求婚，他過去跟前妻林姮怡結婚時，曾對外發下豪語說「之前的全都是大便。」而這些大便前女友究竟有誰？他曾經交往關穎七年，被女方形容是門當戶對的愛情；後來又交往了倪雅倫，不過因為倪雅倫在感情上比較理智，覺得不對勁就會馬上分手，兩人也沒能繼續走下去。蔣友柏和關穎曾交往七年，反觀蔣友柏結婚時對外宣稱「前女友都是大便」，關穎出了一本書《上流感》紀念兩人的愛情，她說這是她今生最接近門當戶對的愛情，可惜沒能走到最後，而這一切都是因為倪雅倫介入了兩人關係。雖然蔣友柏、倪雅倫否認關穎指控，不過兩人後來也公開交往，倪雅倫過去跟哥哥一起登上《康熙來了》節目時，曾提到倪雅倫在戀愛關係中是比較強勢的人，男方會甘願給自己洗衣服做飯。不僅如此，倪雅倫歷任男朋友裡面，分手時她絕對不會是受傷的那一個，所有男友在哭的時候，哥哥還要去跟對方喝酒聊天，就算對方希望復合，倪雅倫因為比較理智，身邊的人也是勸不動。蔣家第四代蔣友柏，2003年跟曾演出偶像劇《薰衣草》的女星林姮怡結婚，當時為了取得女方歡心，他不惜離家出走跟父母說「非她不娶」，2003年閃婚後他還說「除了我老婆，之前交往的女性都是大便」，可惜兩人結婚6年後，男方就嫌婚姻維持辛苦，因此在2018年7月正式離婚。離婚後8年，本月10月蔣友柏跟交往多年的特助莊涵雲求婚成功。