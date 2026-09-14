小孟老師分析今（14）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：改變自己世界
感情：付出心力經營
財運：財源積少成多
牡羊幸運色：金菊色
貴人：天秤
小人：雙魚
金牛座：
工作：解決部分方案
感情：親切態度待人
財運：賺錢慾望強烈
金牛幸運色：暗青色
貴人：水瓶
小人：天蠍
雙子座：
工作：改變你的想法
感情：分享喜怒哀樂
財運：優惠品撿便宜
雙子幸運色：奶油色
貴人：魔羯
小人：天秤
巨蟹座：
工作：興趣成為工作
感情：打扮性感魅力
財運：在外有利洽商
巨蟹幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：幫助別人賺錢
感情：相互信任依賴
財運：了解財富價值
獅子幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：魔羯
處女座：
工作：衡量自我價值
感情：用心經營浪漫
財運：偏財進帳開心
處女幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
天秤座：
工作：尊重他人專業
感情：溫馨甜蜜相伴
財運：偏財運略旺盛
天秤幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：懂得和諧合作
感情：相愛絕對不難
財運：幸運經商發財
天蠍幸運色：芥末色
貴人：巨蟹
小人：金牛
射手座：
工作：達到完美程度
感情：互相支持鼓勵
財運：掌握財務訣竅
射手幸運色：琥珀色
貴人：金牛
小人：獅子
魔羯座：
工作：調整自己風帆
感情：甜蜜共享浪漫
財運：搞創意收入廣
魔羯幸運色：灰藍色
貴人：牡羊
小人：射手
水瓶座：
工作：持續追求卓越
感情：異性緣超級旺
財運：資金周轉頻繁
水瓶幸運色：嫩綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：改善自我習慣
感情：愛情更加燦爛
財運：財運機會降臨
雙魚幸運色：黃綠色
貴人：雙子
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：改變自己世界
感情：付出心力經營
財運：財源積少成多
牡羊幸運色：金菊色
貴人：天秤
小人：雙魚
金牛座：
工作：解決部分方案
感情：親切態度待人
財運：賺錢慾望強烈
金牛幸運色：暗青色
貴人：水瓶
小人：天蠍
雙子座：
工作：改變你的想法
感情：分享喜怒哀樂
財運：優惠品撿便宜
雙子幸運色：奶油色
貴人：魔羯
小人：天秤
巨蟹座：
工作：興趣成為工作
感情：打扮性感魅力
財運：在外有利洽商
巨蟹幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：幫助別人賺錢
感情：相互信任依賴
財運：了解財富價值
獅子幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：魔羯
處女座：
工作：衡量自我價值
感情：用心經營浪漫
財運：偏財進帳開心
處女幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
天秤座：
工作：尊重他人專業
感情：溫馨甜蜜相伴
財運：偏財運略旺盛
天秤幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：懂得和諧合作
感情：相愛絕對不難
財運：幸運經商發財
天蠍幸運色：芥末色
貴人：巨蟹
小人：金牛
射手座：
工作：達到完美程度
感情：互相支持鼓勵
財運：掌握財務訣竅
射手幸運色：琥珀色
貴人：金牛
小人：獅子
魔羯座：
工作：調整自己風帆
感情：甜蜜共享浪漫
財運：搞創意收入廣
魔羯幸運色：灰藍色
貴人：牡羊
小人：射手
水瓶座：
工作：持續追求卓越
感情：異性緣超級旺
財運：資金周轉頻繁
水瓶幸運色：嫩綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：改善自我習慣
感情：愛情更加燦爛
財運：財運機會降臨
雙魚幸運色：黃綠色
貴人：雙子
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。