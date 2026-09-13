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中秋送禮排行出爐！蛋黃酥、鳳梨酥連2年輸給它

在2024年、2025年「企業偏好中秋禮品」排行中，在可複選狀況下，「傳統月餅禮盒」都成為中秋送禮排行冠軍，連續2年都打敗民眾最愛的「鳳梨酥或蛋黃酥」

▲在2024年、2025年「企業偏好中秋禮品」排行中，在可複選狀況下，「傳統月餅禮盒」都成為中秋送禮排行冠軍，連續2年都打敗民眾最愛的「鳳梨酥或蛋黃酥」。（圖／示意圖，美聯社／達志影像）

▲蛋黃酥備受民眾喜愛，但在2024年、2025年企業中秋送禮調查中，都敗給傳統月餅禮盒。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

上班族超討厭中秋送禮也是它！傳統月餅企業愛送、員工卻不想收

在上班族「最不希望」收到的中秋禮品排行中，「傳統月餅禮盒」排名也屬於前段班，2024年以23%奪得季軍寶座，同樣2025年也以8.7%拿下第3名。

▲「傳統月餅禮盒」對企業、員工來說看法不同，雖然職場送禮方便，但對於上班族來說比較不合心意。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中秋月餅為什麼越來越少人送？最大敗筆曝光：一路被轉送5次

傳統月餅因工序繁複、原料成本上升，近年單顆價格不斷攀升，讓送禮預算吃不消。另一方面，鳳梨酥、西式餅乾等選擇不僅口味多元，部分保存期限也較長，兼具便利性與新鮮感

中秋節送禮排行出爐！中秋節即將到來，不少企業、民眾都會購買中秋禮盒贈送，也讓「中秋節送禮要選什麼？」成為萬年問題。但根據yes123求職網調查表示，，形成企業與員工截然不同的送禮情況。每年中秋節到來，送禮禮盒如何選擇一直是萬年難題，但根據yes123求職網調查，，成為企業中秋送禮冠軍。實際觀察數據，「傳統月餅禮盒」在2024年比例高達33.1%、2025年更進一步升至34.8%，可見送禮意願有所提升；反觀，「鳳梨酥或蛋黃酥」在2024年以28%奪下第3名，卻在2025年降至24.1%，排名跌至第4名。另外企業「公務送禮」方面，在可複選狀況下，但有趣的是，從調查結果來看，企業與員工對中秋禮盒的想法，似乎存在一大反差。對企業而言，「傳統月餅禮盒」代表的是穩妥、體面與節慶象徵，不論是送客戶、合作夥伴或員工都不容易出錯；但對上班族而言，月餅禮盒雖然具有濃厚的中秋氣氛，卻未必是最期待收到的禮物，員工期待的可能是「真正用得上，且符合自己喜好」的禮物。事實上，近年中秋送禮也出現新變化，有民眾觀察發現，雖然過去多以傳統月餅為主，如今不少禮盒改以鳳梨酥、餅乾等品項取代，背後原因可能與價格高漲、選擇變多有關。，因此逐漸成為民眾挑選中秋禮盒時的新選擇。過去還有民眾分享送禮經驗，這段趣事也意外反映出，企業雖然愛發放中秋月餅禮盒，但因其有一定保存期限，確實可能出現吃不完、轉送親友的尷尬情況。