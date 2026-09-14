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NBA官方近日向各支球隊發布最新的薪資上限預測，2027-28賽季的薪資上限預估將達1億7600萬美元。雖然聯盟薪資上限增長速度近期有所放緩，但最新數字仍較先前的預估微幅上調，為各隊制服組在合約談判與陣容建構上帶來更多彈性空間。根據《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）報導，聯盟最新通知球隊的2027-28賽季財務預測數字已經出爐，薪資上限為1億7600萬美元，較早前預估的1億7400萬美元增加了200萬美元。豪華稅線則是2億1300萬美元，第二層土豪稅線預計將逼近2億3400萬美元。作為對比，即將到來的2026-27賽季薪資上限為1億6496萬1000美元，豪華稅線為2億42萬8000美元。此次更新的預測數字代表著薪資上限的年增長率達到了6.7%，顯示聯盟營收成長依然穩健。薪資上限的調升將直接推高球員的頂薪合約價值與特例薪資空間。以馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）簽下的5年延長合約為例，其薪資計算即是基於未來的薪資上限預測，隨著數字上修，他的合約總值也將進一步提升。新版勞資協議（CBA）針對超越第二層土豪稅線的球隊設下嚴格限制（如限制交易、取消中產特例、凍結未來選秀權等），這讓未來的薪資上限預測對制服組至關重要。例如勇士隊的柯瑞、巴特勒與格林都有可能在2027年休賽季約滿，明確的1億7600萬美元指標，能幫助球隊更精準地評估未來的薪資彈性。儘管薪資上限連年調升，但並非所有球員都對此制度買單。勇士隊四屆冠軍元老格林近期就在Podcast節目上對薪資上限制度開砲。格林質疑為什麼要有薪資上限，並認為這項制度阻止了球員從球隊或聯盟贊助商那裡賺取應得的額外收入。他特別提及先前快艇隊與雷納德涉嫌規避薪資上限而遭罰款70萬美元的事件。格林直言，NBA號稱是以球員為中心的聯盟，但當球員有機會多賺取2000萬至3000萬美元時，卻會面臨聯盟的懲處與麻煩，這讓他感到相當不解。