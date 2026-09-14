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加蘭（Darius Garland），洛杉磯快艇

厄文（Kyrie Irving），達拉斯獨行俠

▲ 知名記者Marc Stein提到了厄文的名字，因此他被列入交易名單，但目前並沒有迫在眉睫的交易案。（圖／美聯社／達志影像）

莫瑞（Dejounte Murray），紐奧良鵜鶘

穆雷（Jamal Murray），丹佛金塊

▲機率或許不高，且目前不太可能發生，但金塊面臨嚴峻的財務壓力。（圖／美聯社／達志影像）

布里吉斯（Mikal Bridges），紐約尼克

夏普（Shaedon Sharpe），波特蘭拓荒者

傑洛姆（Ty Jerome），曼菲斯灰熊

▲傑洛姆去年趁著灰熊陣容傷兵滿營之際，繳出場均19.7分、三分命中率42.0%的亮眼成績。（圖／路透／達志影像）

柯奈特（Dalton Knecht），洛杉磯湖人

哈迪（Jaden Hardy），洛杉磯湖人

▲柯奈特在新秀賽季展現了些許潛力，但在第二年表現下滑，目前在潛在交易中已淪為薪資匹配的籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA新賽季的腳步逼近，各隊的交易傳聞也開始浮出水面。美國媒體《Heavy》近日盤點了可能在新賽季被擺上交易檯面的後衛與潛在籌碼名單，其中因快艇違規風波影響的加蘭（Darius Garland）名列前茅，而達拉斯獨行俠的明星控衛厄文（Kyrie Irving）也赫然在列。以下為美媒預測的潛在交易名單與合約狀況分析。▪️剩餘合約： 兩年8700萬美元現況分析： 日前快艇因雷納德（Kawhi Leonard）相關事件受到懲處，這可能引發一系列連鎖反應。快艇為了盡可能回收未來的選秀權，很可能會將加蘭堅決地擺上交易檯面。問題是：有哪支球隊願意為他付出兩個選秀權的代價？▪️剩餘合約： 兩年8200萬美元（第二年為球員選項）現況分析： 知名記者Marc Stein提到了他的名字，因此《Heavy》將他列入名單，但目前並沒有迫在眉睫的交易案。如同許多老將的交易操作，球隊的想法可能是讓他一路打到明年一月，藉此建立交易價值，再觀察交易截止日前是否有操作空間。▪️剩餘合約： 兩年6300萬美元（含球員選項）現況分析： 各隊會想先觀察他從阿基里斯腱傷勢完全康復後的狀態，但預期隨著交易截止日逼近，他將成為熱門的交易候選人。▪️剩餘合約： 三年1億6100萬美元現況分析： 機率或許不高，且目前不太可能發生，但金塊面臨嚴峻的財務壓力。這裡不難想像未來會出現類似傑倫·布朗（Jaylen Brown）那樣的薪資空間拉鋸戰。剩餘合約： 四年1億5000萬美元現況分析： 對尼克來說，交易他以換取未來的操作彈性是合理的。尼克似乎決心盡可能長時間地將團隊薪資壓制在「第二層豪華稅線（second apron）」之下，但球隊的忍耐總會有個臨界點。剩餘合約： 四年9000萬美元現況分析： 夏普目前因半月板撕裂缺陣，這對他與拓荒者來說都是沉重的打擊，也可能讓他暫時退出交易市場的考量。不過，他上賽季場均能轟下20.8分，且波特蘭目前的後場陣容相當擁擠。剩餘合約： 兩年1900萬美元（含球員選項）現況分析： 傑洛姆去年趁著灰熊陣容傷兵滿營之際，繳出場均19.7分、三分命中率42.0%的亮眼成績。灰熊需要精簡陣容，而29歲的傑洛姆確實不太符合球隊藍圖。若灰熊想用他換取未來資產，他將具備不錯的交易價值，但球隊在控衛位置的深度仍是一大隱憂。剩餘合約： 兩年1000萬美元（含兩個球隊選項）現況分析： 柯奈特在新秀賽季展現了些許潛力，但在第二年表現下滑，目前在潛在交易中已淪為薪資匹配的籌碼。令人訝異的是，竟沒有球隊願意賭一把他的發展上限，畢竟他今年才25歲。剩餘合約： 一年600萬美元現況分析： 湖人急需釋放名單空間，如果能找到買家，哈迪會是個理想的送走對象。湖人曾夢想將他放進交易庫明加（Jonathan Kuminga）的包裹中，但現在他們只希望能盡快將他脫手。