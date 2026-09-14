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【唐綺陽星座運勢週報9/14-9/20】金星天蠍，凸顯關係當中權力不對等之處，行事上容易執著或鑽牛角尖，財務與貸款問題紛紛出籠，0-8度有星者較有感應多留意。火星衝刺期，引動集體意識的情緒化，眾人傾向以感情用事，多注意火能量帶來的影響及爆發事件。重要星象：金星天蠍、火星衝刺十二星座個別影響：牡羊：勿焦急養精蓄銳多休息，感情關鍵在多溝通射手：提高專注力防漏東漏西，感情避免過於散漫魔羯：煩心事較多需療癒舒緩，面對感情別太負面雙魚：面對失利保持平常心，感情在患難中見真情金牛：放輕鬆別糾結他人情勒，感情缺點要多溝通雙子：工作繁忙多注意健康，感情從自我保養做起巨蟹：適時休息同時思考未來，感情別太冷落對方天秤：工作下屬助手是貴人，感情展現可愛會加分獅子：事業以和為貴更順利，感情兩情相悅易成功處女：工作協商有成可談錢，感情應積極展現優點天蠍：面對困難反能展現實力，感情要多以柔克剛水瓶：工作承擔重任獲得機運，感情避免太過務實