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已故藝人坂口良子的女兒坂口杏里，上月16日才高調認愛體重170公斤直播主「ぱるぱる（Paruparu）」，沒想到日前她卻因為痛毆男方遭拘留，也因此使對方心死宣布分手，想不到兩人的感情峰迴路轉，在坂口杏里以死相逼的求和下，兩人又再次交往了。坂口杏里跟Paruparu在8月16日公開戀情，然而才過兩週兩人就在直播時大吵，她因為對著男方揮拳痛毆，因此遭到警察到場把人帶走，經過10天拘留後，本月8日正式獲釋，當天她在直播中痛哭，表示「全部都是我的錯」，承諾未來不會再給周遭添麻煩。本以為事情告一段落，沒想到Paruparu又在9日宣布兩人已經分手，因為遭到坂口毆打，導致他不時就會想到自己被虐待的畫面，「我真的覺得很累」、「我很害怕杏里」，看起來相當委屈。然而分手消息才傳出，隔天馬上又有反轉，Paruparu透露，坂口在前一晚與他打了一個小時的電話，期間多次說出「想和你在一起」，甚至說出了「如果要分手就要去死」，在一番拉扯後，最後兩人決定恢復情侶關係。這次復合Paruparu提出條件，希望先各自生活一段時間，如果兩人能和平相處到10月，再考慮讓女方搬進自己的家同住，而這樣隨便交往又分手又復合的關係，也讓許多網友看得一頭霧水，「這到底是什麼劇情」、「替他們擔心的人都成傻瓜了。」