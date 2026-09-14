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▲台電先發投手林奕丞四局只失一分，但後段牛棚控球失準遭對手逆轉，總教練鄭竣哲賽後點出年輕投手抗壓問題。（圖／全越運動提供）

▲由崇越集團主辦的2026台日棒球國際交流賽圓滿落幕，日本九州聯隊以2勝1敗作收，總教練香月良仁盛讚台南美食與高規格接待。（圖／全越運動提供）

2026台日棒球國際交流賽今（13）日在台南亞太棒球場副球場進行最終戰，台灣電力一度取得7：2大幅領先，卻在比賽中段遭日本九州亞洲聯盟選拔隊強勢反撲。九州聯隊6局下單局攻進5分，其中教練兼球員平間隼人敲出關鍵三壘安打，一棒完成逆轉，最終九州聯隊以9：8險勝台電，也以2勝1敗結束本次台灣交流之旅。九州聯隊本次由佐賀亞洲夢想、北九州下關鳳凰、大分B-Rings、宮崎陽光與火之國蠑螈5隊共同組成。日本九州亞洲聯盟選拔隊集結了佐賀亞洲夢想隊、北九州下關鳳凰隊、大分B-Rings、宮崎陽光隊與火之國蠑螈隊的頂尖好手，首戰雖以4：6不敵全越運動，但次戰狂掃18支安打以9：4痛擊台南市棒球隊，打線手感持續維持高檔。今日最終戰，九州聯隊推派今年以4勝高居聯盟勝投榜首的北九州左投千脇諒太先發；台電則仿效首戰全越運動的壓制經驗，推出低肩側投的林奕丞掛帥。首局九州聯隊便靠著尹昌宥與川原雄大連續兩支長打先馳得點；但來到3局上，台電打線展現霸主本色，在兩出局後古定玄、李冠賢連續敲安攻佔得分圈，重砲李育仁適時敲安一棒送回2分，隨後李冠賢追加三壘安打、莊昊勳補上適時安打，加上對手捕逸，台電單局以連續5支安打猛灌5分大局，以5：1強勢超前。5局上，台電再靠著林軒逸的適時三壘安打添得2分，將比分拉開到7：2領先。然而，比賽在第5局與第6局風雲變色。5局下九州聯隊靠著太田直哉、尹昌宥與川原雄大連續3安追回2分；關鍵的6局下，台電投手群控球嚴重走鐘，面對滿壘局面，剛從高中畢業的第三任年輕投手陳旻恩連續對馬利克、尹昌宥投出四壞球保送「免費送出2分」，台電緊急換上戴毓寬拆彈，先被擊出高飛犧牲打追平比分，緊接著面對北九州下關鳳凰隊「教練兼球員」平間隼人，被一棒掃出右外野深遠清壘三壘安打！九州聯隊在6局下單局狂灌5分，不可思議地以9：7反超戰局。落後的台電在第8局一度掀起反撲狂潮，靠著安打與2次保送攻佔一出局滿壘，可惜李育全遭到三振，後續僅靠四壞球擠回1分；9局上九州聯隊推出第六任投手谷關楓太關門，台電代打雖站上得點圈，但最後一名打者顏國晉擊出中外野高飛球遭到接殺，台電最終以8：9、1分之差飲恨。賽後台電總教練鄭竣哲對球隊表現給予「60分勉強及格」的評價，直言牛棚的控球不穩是輸球主因：「自5月春季聯賽奪冠後，球隊正處於新舊交替期，補進不少年輕新秀，像今天第6局連續保送失分的陳旻恩，就是去年才剛從高中畢業的年輕投手。加上過去三週台南接連陰雨，球隊缺少實戰對抗，這次交流賽給了這批年輕球員非常棒的高強度震撼教育，相信恢復正常訓練後表現會更穩定。」率隊以2勝1敗圓滿收官的日本九州聯隊總教練香月良仁，則對本次交流賽成果感到相當滿意：「這三場比賽每一場比分都非常咬合，打到最後半局才分出勝負，對我們的選手來說是無比珍貴的海外實戰經驗。」香月總教練更笑著盛讚台南美食：「球員這幾天吃住都非常棒，特別是台南著名的牛肉湯！九州人的口味本來就偏甜，台南的料理口味簡直完美符合球隊的胃口。」敲出致勝三壘安打的英雄平間隼人，曾在2019年日職選秀會被讀賣巨人以育成第一指名相中，他感性表示：「在巨人的3年時光是我人生最珍貴的養分，曾經有機會踏上一軍賽場，讓我學會了職業球團的扎實細節。總教練昨天就告訴我今天會先發，我隨時都做好準備，很開心能用這支三壘安打回饋球隊！」本次「2026台日棒球國際交流賽」正式劃下圓滿句點。主辦單位崇越集團共同創辦人郭智輝長期深耕台灣體育，堅持以棒球作為連結國際友誼的堅定橋樑。崇越集團在賽後特別向臺南市政府體育局、臺南市棒球委員會及地主臺南市成棒隊表達深切謝意，感謝各單位在場地維護、賽務行政與後勤協調上的傾力相助；同時亦感謝大會指定飯店桂田酒店提供高規格的接待與餐飲服務，讓遠道而來的日本九州亞洲聯盟隊職員深刻體驗到台南這座文化古都的熱情款待，成功以棒球為媒介，完成了一場兼具競技張力與國民外交的高水準體育盛事。