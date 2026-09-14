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▲U19籃球聯盟2026-27賽季13日正式點燃戰火，本屆參賽隊伍達創紀錄的176隊，首度導入AI演算法模型精算排定賽程。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲光復高中陳雿此役的表現深獲教練肯定。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲信義國中在U15焦點對決中以60：40擊退JHBL衛冕軍金華國中，金華執行教練羅鎧浩坦言目前正處於八年級換血陣痛期。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27賽季於13日正式開打，本屆共有176支隊伍參賽，規模再創新高，從HBL甲組傳統強權松山、光復，到JHBL勁旅信義、金華都加入戰局。開幕日焦點賽事中，光復高中單日連勝錦和、中信國際，信義國中則以60：40擊敗金華，兩支傳統勁旅都以勝利揭開新賽季。本屆U19籃球聯賽的報名隊伍數達到前所未有的176隊，涵蓋全台灣自國小、國中到高中的頂尖校隊與俱樂部菁英。面對場地租借時段受限、且必須完全避開基層學生正常上課作息的嚴苛限制，賽事主辦人福康文教基金會董事長陳建豪打破傳統人工排球賽的思維，今年首度斥資引進專業的「演算法數據模型」進行智慧賽程編排。陳建豪指出，透過演算法精密運算，系統能在嚴格不壓縮球員上課時間的前提下，精準配對「實力相當」的對手交鋒，杜絕比分動輒懸殊無效消耗，極大化每位基層選手在場上的實戰磨練價值。此外，為持續健全基層女子籃球生態，主辦單位更宣布將於明年1月首度加碼舉辦專屬於女籃的「風暴盃」U15女子組單日錦標賽，為台灣女子籃球向下扎根注入全新活水。在競技含金量最頂級的「鑽石組」方面，除了原有松山高中、光復高中等HBL男子甲組傳統四強常客，今年更強勢迎來連續6年闖進HBL八強的「新竹勁旅」東泰高中加盟，讓鑽石組的每一場交手都提前飄散著12月HBL複賽的實戰硝煙！在今日鑽石組的殘酷賽程中，新竹「藍猿軍團」光復高中男籃迎來嚴峻的單日雙賽考驗。首戰面對新北防守勁旅錦和高中，光復靠著嚴密的半場區域聯防壓制對手，以39：27旗開得勝；稍作喘息後，光復再度披掛上陣迎戰打法強悍的中信國際高中，雙方戰況一路膠著至最後讀秒階段，光復靠著穩健的罰球與籃板保護，以46：41力克對手，有驚無險收下單日2連勝。儘管連奪兩勝，光復高中總教練陳定杰在賽後並未給予球員太多讚美，反而將檢討重心放在場上應變的粗糙細節。陳定杰直言，青年聯賽最可貴的價值正是「以賽代訓」，尤其是拉鋸戰高壓情境，「年輕球員在平時閉門訓練時往往能把戰術打得很順，但一站上具有比分壓力的正式賽場，只要落後或節奏被帶走，心態就容易急躁、肢體僵硬。比分咬很緊時，球員最忌諱想著『一步到位』靠一記三分球或一次抄截解決問題！大家必須學會在壓迫下保持冷靜呼吸，把每個防守滑步做好、把每一次戰術回合執行扎實，真正的實力才會沉澱出來。」陣中主力後衛陳雿在賽後也進行了自我檢討，他坦言自己在高壓防守下的球權處理仍有極大改進空間：「在高強度對抗下，有時候傳球還是會猶豫半秒，必須學會做出更聰明、更果決的選擇，把無謂的失誤降到最低。」在今日U15第1組的最受矚目對決中，JHBL國中甲級兩大指標霸主信義國中與金華國中狹路相逢，但戰局卻呈現意外的一面倒。陣容深度雄厚的信義國中展現了多點開花的流暢進攻，全場多達10名輪替球員皆有得分進帳，其中張宸維攻下全場最高12分，主力鋒線張趙茗則穩定貢獻7分與8個籃板；反觀傳統霸主金華國中進攻端全面啞火，僅能零星靠著翁書唯與林子謙各拿6分苦撐，終場信義國中就以60：40、多達20分的懸殊差距大勝金華，強勢拔得頭籌。面對新賽季首場實戰遭遇20分滑鐵盧，正在力拚JHBL隊史首度「三連霸」偉業的金華國中執行教練羅鎧浩，在賽後受訪時坦言，金華目前正處於不可避免的重大換血陣痛期：「球隊陣中絕大多數的主力都是剛從七年級升上來、完全沒有大賽經驗的八年級小學弟。我們來打U19聯賽的唯一目標，就是讓這批年輕孩子透過跟強隊碰撞，去感受什麼叫做真正的實戰強度與攻防節奏。這不僅是球員的學習過程，也是我自己調度上的重要修正期。」