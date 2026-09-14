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洛杉磯湖人隊在今年休賽季雖然動作頻頻，但球隊陣容明顯仍欠缺一名外圍防守悍將，以及能扛下先發大前鋒重任的球員。如今，同城對手洛杉磯快艇隊因違規風波面臨重罰，似乎為湖人隊開啟了一扇絕佳的補強大門，不過對此快艇隨隊記者潑了一盆冷水，目前湖人覬覦的防守型側翼小瓊斯（Derrick Jones Jr.）本人無意離隊，且有和快艇討論延長合約中。快艇隊近期因規避薪資上限遭到聯盟祭出體育史上最嚴厲的懲處之一，不僅被剝奪了5個首輪選秀權，球隊甚至已將當家球星雷納德（Kawhi Leonard）交易至多倫多暴龍。據湖人專欄作家莫納（Grant Mona）分析：「快艇隊現在的處境截然不同。在失去選秀權並送走雷納德後，球團目前的重心已轉向削減開支和陣容年輕化。現年29歲且合約即將到期的小瓊斯，顯然已不在快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）的長期重建藍圖中。」早在聯盟公布調查結果前，聯盟內部消息人士西格爾（Brett Sigel）就曾透露，快艇有意在訓練營前清理薪資空間，而小瓊斯正是潛在的交易籌碼。對於亟需大前鋒戰力的湖人來說，小瓊斯若能加盟，將能直接補上先發空缺。更令人振奮的是，由於小瓊斯正處於合約最後一年（薪資約3,000萬美元），湖人付出的代價可能相當實惠。莫納指出：「對於一個明年夏天就可能成為自由球員的人，快艇不會指望換回太豐厚的回報。如果快艇只是想要陣容彈性，湖人只需提供薪資匹配的球員加上一個未來的二輪選秀權，或許就能促成這筆交易。」快艇隨隊記者阿薩利（Tomer Azarly）日前曾在Podcast節目中澄清：「小瓊斯並未向快艇提出交易請求，雙方關係良好，甚至持開放態度討論延長合約。」然而，在球隊面臨巨額選秀權真空的窘境下，個人的意願或許已非重點。小瓊斯是快艇陣中少數能換回實質選秀資產的老將。如果快艇願意與同城死敵湖人做生意，求才若渴的湖人甚至可能願意梭哈手中僅存的可交易首輪籤來搶人。小瓊斯以優異的體能與爆發力著稱，上賽季場均可繳出10.1分、3.5籃板和1.4助攻，投籃命中率接近5成，三分球命中率也有36%的水準，絕對能為湖人隊的鋒線戰力帶來顯著提升。