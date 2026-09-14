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韓股一路交易到晚上8時 盤後改成即時成交

瞄準歐洲投資人 韓國交易所迎戰Nextrade

延長交易不等於增加流動性 外資仍有兩大顧慮

台股也討論延長交易 金管會：目前暫不實施

韓國股市交易制度迎來重大變革！韓國交易所（KRX）週一（14日）起正式推出全新盤後交易制度，投資人可從下午4時一路交易至晚間8時，且不再像過去每10分鐘撮合一次，而是改採與正常交易時段類似的即時成交機制。韓國交易所希望藉此吸引歐洲等海外投資人，長期更朝「24小時交易」目標邁進。綜合韓國中央日報等媒體報導，韓國原本正常交易時間為上午9時至下午3時30分，收盤後則有下午4時至6時的盤後單一價格交易，每10分鐘集中撮合一次。新制上路後，舊有盤後制度正式取消，下午4時至晚間8時改採連續交易，只要買賣雙方報價吻合，就能像正常交易時段一樣立即成交。適用範圍涵蓋絕大多數KOSPI、KOSDAQ上市股票及存託憑證（DR），但當天正常交易時段沒有成交的股票，以及被列入管理、投資警示、流動性極低或清算交易等特殊股票將被排除。目前共有38家券商參與，合計占市場交易金額約95.2%，代表絕大多數投資人都能直接透過原本使用的券商參與夜間交易。盤後市場的單日漲跌幅仍維持前一交易日收盤價上下30%，並設有波動性中斷機制；放空規定及T+2交割制度也比照正常交易時段。不過，為避免夜間市場波動遭進一步放大，ETF及ETN初期暫不納入。此外，盤後交易只能使用指定價格的限價單等委託方式，不能直接下不指定價格的市價單。韓國交易所延長交易時間，一大目標就是爭取更多海外資金，尤其讓身處歐洲時區的投資人更容易參與韓股交易，同時跟進紐約證交所、那斯達克等國際交易所延長交易時間的趨勢。韓國本土競爭也是改革推力之一。另類交易系統Nextrade（NXT）去年3月就率先推出盤前及夜間交易，目前涵蓋約600檔股票，交易時間同樣延長至晚間8時，一度在推出數月後取得近三分之一交易量，對韓國交易所形成競爭壓力。新制上路後，同時在KRX及NXT交易的股票，投資人不必自行選擇交易市場，券商會根據價格及成交可能性等條件，自動將訂單送往較有利的市場。韓國交易所還計畫在2027年底前推出盤前交易，長期目標則是朝24小時交易發展。延長交易時間雖能讓投資人在企業發布財報或重大消息後迅速調整持股，不必等到隔天開盤，但市場也擔心夜間成交量不足，反而可能增加價格波動。Roundhill金融公司執行長馬薩（Dave Mazza）指出，「延長交易時間不會創造流動性，只是重新分配流動性。」預估外資初期可能先觀察三星電子、SK海力士等大型權值股在晚間是否有足夠買賣量，再決定是否進行大宗交易。匯率也是外資必須考量的問題。雖然韓國外匯市場已大幅延長交易，但離峰時段成交量相對有限，可能提高大型海外基金進行匯率避險的成本。隨著全球主要交易所陸續評估延長交易時間，台股也曾出現類似討論。金管會主委彭金隆今年7月8日表示，外界關注台股是否將現行下午1時30分收盤時間延長至下午3時30分，由於牽涉券商、投資人、金融從業人員及相關系統等層面，社會目前尚未形成共識，因此現階段暫不實施。不過，台股交易制度仍持續調整。針對盤中零股與整股交易時間不同步問題，證交所規劃將零股首次撮合時間從上午9時10分提前至上午9時，目標今年底前上路。