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前知名新聞主播周玉琴日前傳出遭資遣訊息引發業界關注，今（14）日進入被資遣第4天，她選擇於社群平台首度發聲並公開最新日常生活照。照片中的她氣色紅潤、笑容燦爛，擺脫以往主播台上的嚴肅套裝與濃重妝容，自然放鬆的狀態讓不少粉絲大讚「比播新聞時更美了！」周玉琴在臉書分享日常生活照，與家人在陽光下散步、品嚐咖啡，並感性寫下，「感謝身邊有家人相伴，更感謝愛護我的每一個聲音，我的陽光就是現在。」字裡行間展現出走出陰霾的豁達與從容。不少粉絲都誇獎她現在更漂亮，「小琴加油，現在更美了」、「享受生活，滿好」、「此處不留人，自有留人處」。然而周玉琴先前也曾透露，接下來還是會在老公賴岳謙的YT頻道中出現，希望大家能繼續收看，對於觀眾的鼓勵，「我都放在心裡，謝謝我的小夥伴們，謝謝那些在海內外一直支持我的觀眾朋友。」還開玩笑說會先好好補眠，或是先去收驚。關於被中天資遣一事，電視台發布6大聲明，澄清是單純勞資事件，提到周玉琴私接節目、赴陸參與兩岸交流等行為踩到電視台地雷，不過周玉琴也反擊，澄清自己是以家屬身分前行，並不是中天主播，而電視台本就知道她會出現在丈夫賴岳謙TV「琴問謙答」，電視台也並未提前告知不妥。